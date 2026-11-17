Legenda golfului mondial, Tiger Woods, urmează să revină în circuitul competițional, după o perioadă petrecută într-un centru de recuperare, cu ocazia turneului Hero World Challenge, programat luna viitoare, a anunțat marți PGA Tour, scrie DPA.

Tiger Woods revine în competiții în luna decembrie

Sportivul, câștigător a 15 turnee majore, a urmat un program într-o clinică din Elveția, după ce a fost arestat și pus sub acuzare pentru conducerea vehiculului sub influența unor substanțe interzise, în urma unui accident rutier produs în apropierea locuinței sale din Florida.

În vârstă de 50 de ani, el nu a mai participat la competiții de la ediția din 2024 a turneului Open Championship, desfășurat la Troon, din cauza unor probleme medicale.

În ultimii ani, fostul lider mondial a ținut prima pagină a știrilor mai degrabă din cauza accidentărilor sau a incidentelor din viața personală, decât cu performanțe pe terenul de joc.

AGERPRES