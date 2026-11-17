Întrevederea dintre cei doi conducători de federații s-a desfășurat într-un cadru amical. Discuțiile au vizat subiectele de actualitate din fotbalul european, notează Avaz .

Președintele Federației Române de Fotbal s-a văzut astăzi cu omologul său de la conducerea federației bosniace, Vico Zeljkovic , înaintea partidei programate în această seară pe stadionul „Bilino Polje”.

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Mesajul lui Vico Zeljkovic

După finalizarea discuțiilor, Vico Zeljkovic a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care i-a mulțumit șefului FRF pentru schimbul de experiență și pentru deschiderea către menținerea colaborării dintre cele două instituții.

„Înaintea meciului din această seară de la Zenica, m-am întâlnit cu președintele Federației de Fotbal din România, Răzvan Burleanu. Am discutat despre temele actuale din fotbalul european, cu dorința reciprocă de a continua buna colaborare dintre federațiile noastre.

Mă bucur că am avut ocazia să ne întâlnim și să facem schimb de opinii înaintea confruntării din această seară”, a transmis Vico Zeljkovic.