Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Zenica în ultima rundă din faza grupelor UEFA Nations League. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.

Stângăcie impardonabilă în Bosnia - România marca Andrei Rațiu. Cum a gafat fundașul la Zenica

Daniel Bîrligea a deschis rapid scorul, în minutul 6, iar bosniacii au restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 44, în urma unei stângăcii impardonabile marca Andrei Rațiu.

Fundașul lui Rayo Vallecano s-a panicat în fața lui Otto Hindrich și a gestionat prost o centrare a bosniacilor, care nu se anunța atât de periculoasă.

Benjamin Tahirovic i-a luat fața lui Rațiu și l-a învins pe Hindrich galant. A fost al treilea gol pentru bosniacul în vârstă de 23 de ani la naționala condusă acum de Sergej Barbarez.