Campionul cu cel mai greu meci! Vlad, de la meciurile de box, la cele cu boala! Cum s-au mobilizat prietenii pentru el si de cati bani are nevoie

Un copil de la box lupta pentru viata lui. Toti prietenii lui din Ploiesti s-au unit ca sa-l ajute sa faca knock-out boala.

Vlad are 16 ani si lupta cu cancerul. Colegii de la scoala si de la box au mers la Filarmonica si banii stransi i-au donat pentru prietenul lor, care se trateaza la o clinica din Turcia.



"Este singura sansa pe care o are Vlad. In tara i s-au dat sanse intre doua luni si 5 ani", spune Bogdan Constantinescu.



Pana acum s-au strans doua mii de euro pentru Vlad, insa baiatul are nevoie de 100 de mii pentru tratament.

"Mereu exista speranta si mereu exista o cale se scapare", il incurajeaza colegii.

"Sa aiba incredere in el, pentru ca totul va fi bine! Il asteptam la sala in mijlocul nostru", i-a transmis si Titi Tudor.

Cont donatii: RO40 BTRL 0300 1201 H471 23XX, deschis pe numele mamei, Dana Constantinescu Cristina