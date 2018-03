Romanian Masters Snooker incepe vineri la PRO X: John Higgins - Ryan Day, ora 19:00! PRO X transmite snooker tot weekendul

Turneul de snooker de la Bucuresti se vede in direct la PRO X.

Meciurile primei sesiuni din ziua a doua de la Romanian Snooker Masters s-au incheiat cu scor identic, 4-2. John Higgins si Ryan Day se vor duela, vineri, in sferturile de finala ale turneului international organizat de catre McCann Bucharest si McCann/Thiess Events in cadrul circuitului mondial World Snooker. Meciul va incepe la ora 19:00.

Joi, galezul Ryan Day a revenit de la scorul de 1-2 in duelul cu englezul Barry Hawkins si, castigand trei jocuri la rand, s-a impus cu 4-2, la capatul unei meci de o ora si 42 de minute.

Transmisiunile PRO X:



**Vineri, ora 19:00 - doua meciuri

**Sambata, ora 13:00 - prima semifinala

**Sambata, ora 18:00 - a doua semifinala

**Duminica, 13:00 si 18:00 - cele doua sesiuni ale finalei



In partida secunda a zilei, John Higgins a preluat controlul in jocul al doilea, la scorul de 0-1, cu o inchidere de masa de 82 de puncte. Scotianul a fost aproape de a realiza primul break de peste o suta de puncte in jocul al treilea, insa o ratare i-a intrerupt parcursul dupa doar 94 de puncte. Cvadruplul campion mondial s-a impus cu 4-2, ducand scorul intalnirilor directe la 7-3.

Rezultatele inregistrate pana acum la Romanian Snooker Masters (numele jucatorului, pozitia in clasamentul mondial, tara de origine)

Miercuri, 14 martie

Mark Williams (7, Tara Galilor) – Ali Carter (12, Anglia) 0-4

Mark King (20, Anglia) – Stephen Maguire (19, Scotia) 0-4

Stuart Bingham (11, Anglia) – Neil Robertson (13, Australia) 4-3

Mark Selby (1, Anglia) – Liang Wenbo (18, China) 2-4