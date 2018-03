Cum a incercat Stephen Hawking sa ajute Anglia sa castige Campionatul Mondial! Formulele matematice pentru executarea penalty-urilor

Stephen Hawking a incercat sa ajute nationala Angliei sa castige Campionatul Mondial de fotbal.

Stephen Hawking, decedat ieri la varsta de 76 de ani, a lasat in urma sa teorii despre Univers, gaurile negre si divinitate, insa fizicianul englez a incercat sa ofere o mana de ajutor si echipei nationale de fotbal.

Inaintea Campionatului Mondial din 2014, Hawking a incercat sa le explice fotbalistilor din nationala Angliei, pe baza studiilor sale, cum trebuie sa execute un penalty pentru a avea cele mai mari sanse de a marca.

"Daca folosesti latul, in loc sa tragi cu siretul ai cu 10% mai multe sanse a marca. Statisticile confirma ceea ce e evident. Daca plasezi mingea in coltul din dreapta sau stanga sus, mai multe sanse de a marca. 84% din golurile din penalty sunt inscrise asa. Abilitatea unui atacant de a plasa mingea astfel este mult mai buna decat a unui mijlocas sau fundas. Statistic, nationala Angliei a avut mai mult succes in echipamentul rosu si ar trebui sa jucam in sistemul 4-3-3 decat in 4-4-2", declara Hawking inainte de Campionatul Mondial din urma cu 4 ani.

Anglia a terminat pe ultimul loc in Grupa D la Campionatul Mondial din Brazilia, cu doar un punct. Italia, cu 3 puncte, a parasit si ea competitia inca din faza grupelor. Costa Rica si Uruguay s-au calificat din grupa Angliei.