- Marius Antonietti (35 de ani) este pariul Sport.ro în boxul românesc. Povestea sa poate fi citită AICI.
EXCLUSIV Boxerul român, afectat după ce SUA a blocat vizele: ”Horror!”
Lupta a avut loc în Germania, la Karlsruhe.
Boxerul român, afectat după ce SUA a blocat vizele: ”Horror!”
Sâmbătă, 29 noiembrie, Antonietti a trebuit să lupte în Germania, la Karlsruhe, cu venezueleanul Robinson Garcia, numărul 455 mondial, doar că SUA a blocat vizele Venezuelei și boxerul născut în Maracay nu s-a putut deplasa la meci.
Pe ultima sută de metri, Antonietti și-a găsit adversar, pe georgianul Paata Varduashvili (32 victorii, 27 înfrângeri, 2 remize), care a acceptat să se lupte cu românul din Cluj în Germania.
”L-am învins în runda a doua prin tehnical knockout. Îl respect, pentru că a acceptat să se lupte. Au fost probleme cu vizele, SUA a blocat accesul Venezuelei și așa nu am mai luptat contra lui Robinson Garcia. A fost horror, am crezut că rămân fără meci!
Mă simt bine că am terminat anul cu o victoriei. Nu știu dacă voi mai avea alt meci acum, cu siguranță la începutul anului viitor. Vreau să mă refac și să devin o versiune și mai bună a mea!”, a spus Antonietti pentru Sport.ro.
Odată cu victoria în fața georgianului Varduashvili, Marius Antonietti a ajuns la 20 de victorii. Pe deasupra, boxerul român are în cont și cinci înfrângeri înregistrate de-a lungul carierei sale.
VIDEO Meciul Antonietti vs. Varduashvili
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News