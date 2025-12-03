Arsenal - Brentford, în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, de la 21:30. Alte 3 partide se joacă de la aceeași oră. Confruntările zilei

Formula 1, final de sezon demențial: scenariile care pot decide titlul la piloți, fabuloase!

Boxerul român, afectat după ce SUA a blocat vizele: ”Horror!”



Sâmbătă, 29 noiembrie, Antonietti a trebuit să lupte în Germania, la Karlsruhe, cu venezueleanul Robinson Garcia, numărul 455 mondial, doar că SUA a blocat vizele Venezuelei și boxerul născut în Maracay nu s-a putut deplasa la meci.



Pe ultima sută de metri, Antonietti și-a găsit adversar, pe georgianul Paata Varduashvili (32 victorii, 27 înfrângeri, 2 remize), care a acceptat să se lupte cu românul din Cluj în Germania.



”L-am învins în runda a doua prin tehnical knockout. Îl respect, pentru că a acceptat să se lupte. Au fost probleme cu vizele, SUA a blocat accesul Venezuelei și așa nu am mai luptat contra lui Robinson Garcia. A fost horror, am crezut că rămân fără meci!



Mă simt bine că am terminat anul cu o victoriei. Nu știu dacă voi mai avea alt meci acum, cu siguranță la începutul anului viitor. Vreau să mă refac și să devin o versiune și mai bună a mea!”, a spus Antonietti pentru Sport.ro.



Odată cu victoria în fața georgianului Varduashvili, Marius Antonietti a ajuns la 20 de victorii. Pe deasupra, boxerul român are în cont și cinci înfrângeri înregistrate de-a lungul carierei sale.

VIDEO Meciul Antonietti vs. Varduashvili

