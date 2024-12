Sâmbătă, pugilistul a boxat în Germania, la Karlsruhe, împotriva lui Michael Obin. Marius Antonietti a obținut victoria în a doua rundă, prin tehnical knockout (TKO), după ce i-a aplicat lovituri consistente pugilistului originar din Uganda.



Marius Antonietti s-a ținut de cuvânt și a câștigat prin TKO în Germania: ”Așa l-am surprins”



Marus Antonietti a punctat faptul că a ascultat de sfaturile antrenorului său și că, astfel, a putut să-l doboare pe Obin. Totodată, pugilistul clujean a admis că Obin a fost un advesar puternic și că nu a fost ușor să câștige prin TKO.



”Am început tare prima repriză, cum am spus înainte de meci. Am atacat, am pus presiune, exact cum mi-a spus antrenorul meu. Și a funcționat! Poate că l-am surprins atunci când am început în forță.



L-am simțit un adversar puternic, să știi. În runda a doua i-am aplicat un pumn la ficat și l-am pus joc până la urmă.



Am terminat anul cu o victorie frumoasă. Exact cum mi-am dorit. Sunt foarte fericit și motivat pentru anul care va urma. Ar trebui să mă duc spre locul 500, acum!”, a spus Marius Antonietti pentru Sport.ro.



Despre Obin, Antonietti era conștient înainte de meci că e un adversar puternic care are experiență în meciurile profesioniste de box: ”Adversarul Michael Obin are multă experiență. A avut meciuri tari și s-a duelat la o categorie mai mare ca a mea”.