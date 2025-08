La începutul lunii iunie, Florin Cardoș a boxat pentru ultima dată în carieră contra lui Marius Antonietti, pugilistul prezentat de Sport.ro pentru prima dată în august 2024.



Cei doi s-au luptat în cadrul Dynamite Fighting Show, competiția fondată de Cătălin Moroșanu în urmă cu șapte ani. Florin Cardoș l-a învins pe Marius Antonietti la puncte, după șase runde, fiind ultimul său meci din carieră.



După înfrângerea cu Florin Cardoș, Marius Antonietti a câștigat categoric în Germania și are o singură dorință: ”Vreau din nou în DFS!”



La mai bine de o lună de la eșecul cu Cardoș din DFS, care nu i-a afectat însă punctajul pe ranking-ul mondial, Marius Antonietti a luptat în Germania sâmbătă, 26 iulie, apraope de Koln, împotriva lui Malkhaz Sujashvili.

Antonietti a câștigat împotriva georgianului și vrea acum să revină la Dynamite Fighting Show ca să-și arate adevărata forță.



”Mă bucur că a câștigat Cardoș, îl respect mult. E un fost campion, un pugilist cunoscut care a câștigat atâtea titluri. Vreau să le mulțumesc lui Cătălin Moroșanu și Alin Huiu pentru oportunitatea asta.



Aș vrea să am ocazia să boxez din nou la DFS să arăt potențialul meu adevărat. Atunci, cu Cardoș, a fost o atmosferă foarte tare. Vreau un meci internațional la Dynamite sau pentru un titlu! Ar fi extraordinar pentru mine!”, a spus Antonietti pentru Sport.ro.



”Cât despre meciul de sâmbătă, din Germania, a fost o revanșă, de fapt. În 2023 m-a învins, iar acum am decis alături de managerul meu Avdyl Salihu să mai facem o luptă cu el.



Am început tare, am fost agresiv încă din primele minute și am câștigat prin Tehnical Knockout în runda a doua.



Vreau să-i mulțumesc managerului meu Avdyl Salihu care are încredere în mine și vrea să lupt cu adversari puternici”, a adăugat Marius Antonietti în discuția cu Sport.ro.

Ce urmează pentru Antonietti



Pugilistul clujean se află acum pe locul 470 mondial și are un record de 19 victorii. 15 au fost prin knockout. Iar cinci meciuri le-a pierdut.



Pentru Antonietti urmează acum să lupte într-un meci la Zurich, pe 11 octombrie în cadrul unei gale speciale. Rămâne de văzut cu cine va concura sportivul român.



Clujeanul deține în prezent trei titluri la categoria mijlocie: UBO International, UBF International și UBO Intercontinental.