Marius Antonietti (34 de ani) este un pugilist profesionist care locuiește în clipa de față în Cluj. A locuit o perioadă în Italia și a revenit de doi ani și jumătate în România. Se pregătește alături de antrenorul său Victor Lupo, care zilnic îl ghidează în arta sportului.

S-a luptat pentru centurile Ubo International și Ubf International middleweight la Tirana, Albania. În 2022 s-a luptat și pentru centura Wbc mediterranean, pe care a pierdut-o însă. La fel s-a întâmplat și în 2023, când s-a duelat pentru Ubo intercontinental. Dar chiar și așa, niciodată nu a renunțat. Ci s-a zbătut ca într-un final să reușească!

INTERVIU cu Marius ”Black” Antonietti

Salut, Marius! De cât timp practici boxul?

Salut! De când am împlinit 18 ani. Acum am 34. Am vrut să mă disciplinez. La 20 de ani am luat sportul în serios. Am 40 de meciuri la activ și la K1. Am vrut să practic boxul, pentru că idolii mei sunt pugiliști.

Cum te-ai apucat de box?

De mic mi-au plăcut luptătorii.

Povestește-ne puțin despre originile tale.

Prin 1850-1860 strămoșii mei au venit în România să lucreze în pădure și în construcții. Din Italia. Au fost plecați și în Elveția. Dar au rămas pe meleaguri românești în cele din urmă. Eu mă consider român. Oameni cu acest nume găsești, să știi, și în Franța, Spania, Argentina. Au plecat în multe țări.

Ce mai știi de primul tău meci? Ai avut emoții?

Primul meu meci la profesioniști a fost în Ungaria, la o gală frumoasă. Eram emoționat, dar concentrat și foarte motivat.

Acum cum stai cu emoțiile? Le mai simți în timpul meciurilor?

Acum să știi că sunt mai liniștit, m-am obișnuit. Nu mai sunt așa emoționat. Am 20 de meciuri la profesioniști și sunt mai sigur pe mine acum. Adrenalina este însă mereu!

Ce-mi poți spune despre porecla ta, ”Black”?

Haha! Mereu m-am îmbrăcat în negru să intru să concurez. Și m-a întrebat cineva la o gală de box, la un moment dat, ce poreclă am. Atunci am spus eu ”Black”. Și așa a rămas. Așa a început povestea Marius ”Black”. Stilul meu este original, rămâne în capul oamenilor.

Ai vreun regret legat de cariera ta de box?

Ca sportiv, trebuie să ai o viață bună și echilibrată și în afara antrenamentelor și a meciurilor. Să dormi, să nu ieși mult, să ai un stil de viață corect. Eu am schimbat mereu antrenorii, sala, țările și nu am avut un antrenor care m-a iubit. M-am dus mereu cu geanta prin Europa și am căutat viitorul meu. Poate că dacă aș fi avut un antrenor o perioadă îndelungată, ar fi fost mai bine. Dar, în general, regrete am și că nu am putut să țin un stil de viață perfect mereu.

Care este programul tău zilnic? Ții o dietă?

Fac forță la sală și sprint. Fac și alergări uneori. Asta dimineața. Pe seară, mai fac antrenamente la sală cu antrenorul meu de box.

Ai vreun mentor? Cât de mult contează pentru sportivi să aibă un mentor?

Nu am. Am făcut eu totul de capul meu. Când am căzut, m-am ridicat. Am nouă sau zece meciuri profesioniste fără antrenor pe colț. Doar cu manager sau cu un antrenor pe care nu-l știam. Dar, e foarte important să ai pe cineva care te motivează.

Cu cine te antrenezi acum?

Mă antrenez la Cluj cu Victor Lupo, el e antrenorul meu. Cred că e potrivit pentru mine. Mă înțelege și îl înțeleg și eu pe el. Îmi pare că a înțeles din prima cum trebuie să boxez eu. Îl vreau și la următoarele meciuri.

Cum te relaxezi după un meci?

Beau o bere! Stau cu familia, nimic special. Revăd meciul în următoarele zile ca să analizez erorile pe care le-am făcut.

Care sunt planurile tale de viitor?

Acum vreau să urc cât mai sus în ierarhia mondială. Vreau să câștig centuri prestigioase. Să lupt și pentru altele.

Ce părere ai despre faptul că boxul nu va mai fi un sport la Jocurile Olimpice?

Dacă te uiți în istorie, boxul e unul dintre cele mai vechi sporturi și era deja practicat în Grecia Antică. Este un sport dur și nobil și istoric. Merită să fie la Jocurile Olimpice.

Ai vreun luptător favorit?

Da. E vorba despre Gennady Golovkin. Îmi place stilul lui și că e un om serios.

Ai vreun sfat pentru cei mici care vor să se apuce de box?

Trebuie antrenament. Trebuie să se antreneze cât mai mult și să înțeleagă faptul că în momentul în care vrei să fii campion trebuie să ai un stil de viață corect. Boxul te învață să nu renunți niciodată și să știi să te ridici după ce cazi. Cred că a câștiga după ce ai pierdut... Asta înseamnă să fii puternic! În viață toată lumea pierde. Important e să continui și să nu renunți niciodată. Cred că asta e adevărata învățătură pe care un boxer trebuie să o înțeleagă.

Ce sfat i-ai da lui Marius cel mic?

M-aș sfătui să mă gândesc doar la box și să mă disciplinez. Să demonstrez că sunt puternic doar în ring.

Unde te vezi peste 10 ani?

Greu de spus... Mă gândesc la prezent. Dar, să știi că mi-ar plăcea să câștig un mare titlu. Mi-ar plăcea să am o soție, o familie și copii.

Record Marius Antonietti: 15 victorii (11 prin knockout) și cinci înfrângeri (două prin knockout)

Locul 826 / 1820 în lume

73.33% procenetajul knockout-urilor, potrivit site-ului de specialitate boxrec.com

Ultimul meci pe care Marius Antonietti l-a câștigat a fost în mai 2024, la sala ”Gheorghe Tadici” din Zalău. L-a învins prin knockout pe Laszlo Sarandi.