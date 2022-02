Arnold ”The Terminator”: ”Vitali și Vladimir Klitschko, ați fost eroii mei în ring, sunteți eroii mei și acum”

Arnold Schwarzenegger, celebrul actor din ”Terminator” devenit ulterior guvernatorul statului american California, a postat un mesaj de susținere a Ucrainei și a fraților Klitschko.

”Vitali și Vladimir Klitschko, mă gândesc la voi, prieteni. Ați fost eroii mei în ring, sunteți eroii mei și acum.

Sunt alături de poporul ucrainean, vă împărtășesc durerea și speranța pentru pace. Curajul vostru și umanitatea voastră mă inspiră, sunteți un model pentru mine în acest coșmar.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a postat Arnold ”The Terminator” pe contul său de Twitter.

Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends. You were my heroes in the ring and you’re my heroes now. https://t.co/hR5U5llTwS