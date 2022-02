Frații Klitschko, apel de ultimă oră către SUA și Europa: ”Acest război fără sens nu va avea niciun câștigător, cu toții vom pierde”

Frații Vitali și Vladimir Klitschko, foști campioni mondiali la box, la categoria grea, au înregistrat împreună un mesaj, destinat Europei și Statelor Unite ale Americii, după atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei din această dimineață.

”Ne adresăm tuturor partenerilor internaționali să conștientizeze această tragedie care se întâmplă acum în Ucraina și acest război fără sens care nu va avea niciun câștigător, cu toții vom pierde.

Trebuie să stăm uniți în fața agresiunii Rusiei. Nu permiteți ca agresiunea să continue în Ucraina, nu permiteți ca agresiunea să se întâmple în Europa sau în lume”, au declarat frații Klitschko.

Vitali, cel mai mare dintre cei doi, este din 2014 primarul capitalei Ucrainei, Kiev.

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…

