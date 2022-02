Vitali Klitschko se va lupta în stradă cu rușii pentru a-și apăra țara: „Nu am altă variantă!” Mesajul fostului campion mondial

După ce s-a retras din box, Vitali Klitschko (50 ani) s-a axat pe diplomație, iar cu timpul a început să atragă tot mai multe simpatii, ca în 2014 să devină primarul orașului Kiev. La 8 ani distanță de când a fost ales de cetățeni, țara trece printr-o situație tragică, după ce Vladimir Putin a ordonat a doua zi consecutivă bombardamentele în Ucraina și s-a apropiat și mai mult de capitală.

Iar Vitali Klitschko nu poate sta pasiv la asediul lansat de Vladimir Putin. Fostul campion mondial la categoria grea este hotărât să lupte alături de militarii Ucrainei pentru a-și proteja patria de atacurile Rusiei.

„Nu am altă variantă, trebuie să fac asta. Voi lupta! Cred în Ucraina, cred în țara și oamenii mei”, a spus Vitali Klitschko, potrivit The Guardian.

În ciuda faptului că Vladimir Putin a bombardat Ucraina, Vladimir Klitschko, fratele primarului din Kiev, încă îi consideră pe ruși un popor înrudit.

„Poporul ucrainean este puternic. Și va rămâne fidel cu sine în acest calvar teribil prin care trece. Suntem un popor care tânjește după suveranitate și pace, un popor care îi consideră pe ruși frații săi”, a spus și Vladimir Klitschko, într-un mesaj postat pe Twitter.

The Ukrainian people are strong. And it will remain true to itself in this terrible ordeal. A people longing for sovereignty and peace. A people who consider the Russian people their brothers. It knows that they basically do not want this war.