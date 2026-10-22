CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins formaţia letonă VEF Riga, cu scorul de 92-84 (20-23, 20-17, 25-22, 27-22), miercuri seara, în Oradea Arena, în Grupa H a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

CSM CSU Oradea - VEF Riga 92-84

Vicecampioana României a obţinut a doua sa victorie în trei etape, la capătul unui meci cu oscilaţii pe tabela de marcaj.

Orădenii s-au impus după ce au făcut diferenţa în ultimul sfert, dar balticii au avut la un moment dat 9 puncte avans pe tabelă.

Cele două echipe şi-au împărţit timpul la conducere, 19 minute orădenii, aproape 17 minute oaspeţii.

Malik Osborne a fost MVP

Malik Osborne a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 22 de puncte, 9 recuperări, Kris Richard s-a remarcat cu 16 p, 3 rec, Quincy Guerrier a contribuit cu 12 p, 8 rec, David Nichols a adăugat 11 p, 3 pase decisive, iar Bodie Hume a reuşit 10 p şi 5 rec.

De la VEF Riga s-au evidenţiat Luis Rodriguez, 21 p, 3 pd, Jordan Sears, 16 p, 4 pd, Mareks Mejeris, 13 p, 9 rec, 3 pd, Matt Rogers, 10 p, 5 rec, Aigars Skele, 11 p, 5 rec, scrie Agerpres.

Marţi, Mykonos Betsson BC a dispus de Lokomotiv Plovdiv cu 86-84.

Mykonos Betsson BC este lider, cu 6 puncte, VEF Riga, 5 puncte, CSM CSU Raiffeisen Oradea, 5 puncte, Lokomotiv Plovdiv, 4 puncte, Neftci Baku, 2 puncte, Fribourg Olympic Basket, 2 puncte. Primele două clasate se vor califica în faza a doua a grupelor.

Formaţia orădeană va juca următorul meci pe 28 octombrie, în deplasare, cu Neftci Baku.