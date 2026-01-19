OFICIAL Două transferuri la Universitatea Craiova! Oltenii și-au asigurat toată banda stângă

Două transferuri la Universitatea Craiova! Oltenii și-au asigurat toată banda stângă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Continuă mutările la cluburile din România.

TAGS:
Universitatea CraiovaIonuț Marian AlbuDarius CiureaUniversitatea Craiova IINicusor Bancu
Din articol

Universitatea Craiova a anunțat transferurile lui Ionuț Marian Albu, fundaș stânga, și Darius Ciurea, extremă stânga.

Cei doi tineri jucători vin de la echipe din Liga 2 și vor evolua pentru început la satelitul oltenilor din Liga 3.

La prima echipă, banda stângă este ”confiscată” de căpitanul Nicușor Bancu (foto).

Ionuț Marian Albu vine de la FC Bihor

”🔵 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐈𝐈 𝐥-𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐈𝐨𝐧𝐮𝐭̧ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐛𝐮

✍️ Conducătorii Universităţii Craiova II au ajuns la un acord cu Ionuţ Marian Albu privind trecerea sa sub comanda lui Ştefan Florescu. Fotbalistul originar din Târgovişte a semnat un contract valabil un an şi jumătate cu echipa secundă a Ştiinţei, urmând să lupte pentru promovarea în Liga 2.

🦁 Ionuţ Marian Albu este născut pe 26 ianuarie 2005 şi poate evolua atât fundaş stânga, cât şi fundaş dreapta. Vine de la ocupanta locului 3 din Liga 2, FC Bihor Oradea, formaţie pentru care a jucat 6 meciuri în ediţia actuală de campionat. În trecut a mai îmbrăcat tricourile echipelor Chindia Târgovişte şi Minaur Baia Mare.

Bine ai venit, Ionuţ Marian Albu!”, au anunțat oltenii.

Darius Ciurea vine de la Câmpulung Muscel

”🔵 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐂𝐢𝐮𝐫𝐞𝐚, 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐣𝐮𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̧𝐢𝐢 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐈𝐈

🦁 Darius Ciurea este cel de-al doilea jucător cooptat de Universitatea Craiova II în această iarnă. Este originar din Timişoara, are 21 de ani, şi poate evolua atât atacant, cât şi în banda stângă.

✍️ Darius Ciurea vine în Bănie de la AFC Câmpulung-Muscel 2022 şi a semnat un contract valabil pe un an şi jumătate cu Universitatea Craiova II.

⚽️ În Liga 2, Darius Ciurea a bifat 34 de partide în două sezoane şi a înscris trei goluri pentru AFC Câmpulung-Muscel 2022, iar în Cupa României a evoluat în două meciuri şi a marcat de două ori.

În trecut a mai îmbrăcat tricoul echipei Unirea Bascov.

Bine ai venit, Darius Ciurea!”, a postat clubul din Bănie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
ARTICOLE PE SUBIECT
Lisav Eissat, blocat de Maccabi Haifa! Ce s-a întâmplat în meciul cu campioana Maccabi Tel Aviv
Lisav Eissat, blocat de Maccabi Haifa! Ce s-a întâmplat în meciul cu campioana Maccabi Tel Aviv
ULTIMELE STIRI
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Halucinant: ce au făcut marocanii cu prosopul portarului în finala Cupei Africii, de noaptea minții!
Halucinant: ce au făcut marocanii cu prosopul portarului în finala Cupei Africii, de noaptea minții!
Zoe Sprengers a semnat în Liga Florilor chiar de ziua ei!
Zoe Sprengers a semnat în Liga Florilor chiar de ziua ei!
Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene

"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor



Recomandarile redactiei
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!
Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Dramă pentru Nicușor Bancu! Tatăl său s-a sinucis
Dramă pentru Nicușor Bancu! Tatăl său s-a sinucis
Nicușor Bancu a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova: "Nu depinde doar de mine"
Nicușor Bancu a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova: "Nu depinde doar de mine"
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!