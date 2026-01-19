Universitatea Craiova a anunțat transferurile lui Ionuț Marian Albu, fundaș stânga, și Darius Ciurea, extremă stânga. Cei doi tineri jucători vin de la echipe din Liga 2 și vor evolua pentru început la satelitul oltenilor din Liga 3. La prima echipă, banda stângă este ”confiscată” de căpitanul Nicușor Bancu (foto). Ionuț Marian Albu vine de la FC Bihor



”🔵 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐈𝐈 𝐥-𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐈𝐨𝐧𝐮𝐭̧ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐛𝐮 ✍️ Conducătorii Universităţii Craiova II au ajuns la un acord cu Ionuţ Marian Albu privind trecerea sa sub comanda lui Ştefan Florescu. Fotbalistul originar din Târgovişte a semnat un contract valabil un an şi jumătate cu echipa secundă a Ştiinţei, urmând să lupte pentru promovarea în Liga 2. 🦁 Ionuţ Marian Albu este născut pe 26 ianuarie 2005 şi poate evolua atât fundaş stânga, cât şi fundaş dreapta. Vine de la ocupanta locului 3 din Liga 2, FC Bihor Oradea, formaţie pentru care a jucat 6 meciuri în ediţia actuală de campionat. În trecut a mai îmbrăcat tricourile echipelor Chindia Târgovişte şi Minaur Baia Mare. Bine ai venit, Ionuţ Marian Albu!”, au anunțat oltenii. Darius Ciurea vine de la Câmpulung Muscel



”🔵 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬 𝐂𝐢𝐮𝐫𝐞𝐚, 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐣𝐮𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̧𝐢𝐢 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐚 𝐈𝐈 🦁 Darius Ciurea este cel de-al doilea jucător cooptat de Universitatea Craiova II în această iarnă. Este originar din Timişoara, are 21 de ani, şi poate evolua atât atacant, cât şi în banda stângă. ✍️ Darius Ciurea vine în Bănie de la AFC Câmpulung-Muscel 2022 şi a semnat un contract valabil pe un an şi jumătate cu Universitatea Craiova II. ⚽️ În Liga 2, Darius Ciurea a bifat 34 de partide în două sezoane şi a înscris trei goluri pentru AFC Câmpulung-Muscel 2022, iar în Cupa României a evoluat în două meciuri şi a marcat de două ori. În trecut a mai îmbrăcat tricoul echipei Unirea Bascov. Bine ai venit, Darius Ciurea!”, a postat clubul din Bănie.

