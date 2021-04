Poveste senzationala cu Sabrina Ionescu in prim-plan: "Mi-a spus tatal ei: 'Nu, nu este buna!'" A ajuns in presa din toata lumea

Sabrina Ionescu, romanca care a cucerit baschetul american, a fost implicata intr-o poveste amuzanta pe o retea de socializare.

Tatal ei, sofer de Uber, este unul dintre cei mai mari suporteri ai sportivei de origine romana. Un cetatean a postat o poveste petrecuta intr-un Uber, alaturi de numele soferului, Dan Ionescu. Reactia baschetbalistei a atras atentia internautilor.

"Eram in San Francisco acum cativa ani si am inceput o discutie cu un sofer de Uber. Era un roman prietenos. M-a intrebat despre munca si am inceput sa vorbim. Mi-a spus ca fica sa joaca basket la colegiu. "Trebuie sa fie buna!" i-am spus eu. A ridicat un deget si a zis "Nu. Ea nu e buna. Ea e cea mai buna", este o parte din povestea postata pe Twitter.

Imediat dupa, Sabrina a reactionat si a spus "Da, suna ca tatal meu!".

"No. She is not good. She is THE BEST."

This story about Sabrina Ionescu's dad is awesome ????

(via @itsluka/@sabrina_i20) pic.twitter.com/2gHiKgkHpB