FOTO Aroganta imensa a televiziunii spaniole la adresa echipelor din Super Liga! Ce mesaj a aparut pe ecrane la meciurile din La Liga

Telespectatorii ce au urmarit meciurile Atletico Madrid - Huesca, Barcelona - Getafe au observat, in coltul drept al imaginii, mesajul "EARN IT" (Castiga-l), alaturi de logo-ul UEFA Champions League. Mesajul vrea sa transmita ca o competitie cu circuit inchis nu este benefica fotbalului, iar dreptul de a participa intr-o competitie trebuie castigat pe teren.

Mesajul a prins foarte bine, mai ales ca echipele spaniole ce nu au fost implicate in acest proiect au ironizat, de multe ori, cei trei granzi inclusi in Super Liga.

Intre timp, Atletico a parasit oficial proiectul, insa Real Madris si FC Barcelona, alaturi de Juventus sunt inca incantate de Super Liga Europei si spera ca acest proiect sa devina realitate.

Absolutely cheeky by La Liga having the Earn It on screen with the Champions League ball during the matches. A subtle hit at the Super League. pic.twitter.com/zGtFARXIaq