"Daca le permite arbitrul ca in trecut, va fi dificil!" Avertismentul lui Tanase inainte de meciul cu Sepsi! Ce a spus dupa performanta reusita

FCSB este lider in playoff dupa 2-0 cu Clinceni!

Florin Tanase a dus-o pe FCSB din nou pe primul loc in clasamentul playoff-ului cu dubla inscrisa in poarta lui Clinceni. Golgheterul din Liga 1 a ajuns la 21 de goluri inscrise in campionat in acest sezon si a reusit o performanta incredibila.

Capitanul ros-albastrilor este singurul jucator care a marcat in fiecare dintre cele sase editii ale playoff-ului si totodata, este primul fotbalist care reuseste sa inscrie mai mult de 20 de goluri intr-un sezon, dupa o pauza de 8 ani! Ultimul care a atins borna 20 a fost Raul Rusescu, in sezonul 2012-2013.

La finalul meciului Tanase a vorbit despre victoria obtinuta si a tras semnalul de alarma in ceea ce priveste arbitrajul inainte de intalnirea cu Sepsi.

"Sunt fericit ca am reusit sa imi ajut echipa sa ia cele trei puncte si fericit si ca am fost omul meciului. In primul rand, le multumesc colegilor, fara ajutorul lor nu puteam marca atatea goluri.

Ma bucur ca am reusit sa marchez in toate sezoanele, era o problema daca nu o faceam. Sper sa o tin pe aceeasi linie, sa dau cat mai multe goluri si la sfarsitul sezonului sa castigam titlul.

Trebuie sa marchez, sa imi ajut echipa dar avem si alti jucatori care pot marca si eu zic ca avem o sansa mare la titlu.

Craiova a pierdut distanta dar avem doua meciuri directe cu ei, daca ne bat de doua ori, sunt langa noi.

Ne da incredere ca suntem pe primul loc, avem meci dificil cu Sepsi, pe care sper sa il castigam si meciul din ultima etapa meritam sa il castigam. Avem sansa acum sa ii batem.

Va fi foarte dificil daca arbitrul le va permite sa aiba intrari ca si cele din trecut", a spus Florin Tanase la finalul meciului.