Jucătoarea americană A'ja Wilson, vedeta lui Las Vegas Aces, a fost aleasă duminică pentru a patra oară cea mai bună jucătoare (MVP) a ligii feminine nord-americane de baschet (WNBA), scrie EFE.

Wilson a primit acest premiu pentru al doilea an consecutiv, pe lângă cele din 2020 şi 2022. Nicio jucătoare din WNBA nu a mai câştigat această distincţie de patru ori.

Cum se descurcă A'ja Wilson în acest sezon



Conform WNBA, Wilson a primit 51 de voturi din 72 pentru a se clasa pe primul loc, înaintea lui Napheesa Collier (Minnesota Lynx) şi Alyssa Thomas (Phoenix Mercury).

În acest sezon regulat, A'ja Wilson a reuşit o medie de 23,4 puncte, 10,2 recuperări şi 3,1 pase decisive în 40 de meciuri. Agerpres

