Giuleștenii au ieșit complet din calculele pentru cupele europene. Nu vor prinde nici măcar barajul pentru Conference League cu o echipă din play-out, acolo unde rivala Dinamo și-a asigurat prezența, astfel că antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) va pleca de la echipă.

Tehnicianul a anunțat deja că va părăsi Rapidul după ultima etapă, care se va disputa în Giulești cu proaspăta campioană Universitatea Craiova. În locul său, Marius Șumudică (55 de ani) vrea un alt antrenor din play-off.

Marius Șumudică îl vrea pe Daniel Pancu la Rapid

Fostul antrenor de la Rapid îl vrea la echipa sa de suflet pe Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, care a pus viitorul său sub semnul întrebării, ținând cont de faptul că este dorit, după cum susține el, de mai multe echipe.

”Știi ce îmi doresc în momentul de față? L-am auzit și pe Pancu că dădea nu știu ce interviuri și ce spunea pe acolo. Îmi doresc să vină Pancu la Rapid. Mai mult decât să se întoarcă Șumudică la Rapid vreodată. Asta e dorința mea în momentul de față.

Nu spun mai multe, pentru că eu nu am vorbit niciodată de Pancu și nici nu o să vorbesc. Nu voi vorbi niciodată urât de Pancu. Îmi doresc din suflet să vină Pancu la Rapid. Este momentul lui Pancu la Rapid, n-a fost de 6 ani. Este un antrenor care a dovedit în ultimul mandat că poate să facă și este momentul ca Rapid să facă performanță.

Și cred cu sinceritate că dacă Pancu va veni la Rapid, cu sprijinul pe care îl va avea din partea tuturor, va reuși. Și îmi doresc lucrul ăsta”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.

Daniel Pancu: ”E o săptămână decisivă”

Daniel Pancu a reușit o performanță remarcabilă în acest sezon cu CFR Cluj. Echipa din Gruia a reușit calificarea directă în preliminariile Conference League, în contextul unui început modest de sezon.

Fostul selecționer al naționalei U21 a dezvăluit că are ”pe masă” mai multe propuneri și nu a ascuns faptul că este dorit și de Rapid.

”E o săptămână decisivă, mă gândesc! Nu ascund faptul că sunt mai multe echipe interesate de mine. Suntem la fotbal, se pot întâmpla multe. Suntem la fotbal, sper să fiu inspirat pentru viitorul meu.

Începând de astăzi mai am doi ani contract matematic. Automat mi s-a prelungit contractul cu doi ani”, a spus Pancu.