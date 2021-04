"Am fost informat de antrenor ca nu mai fac parte din echipa!" Cristi Sapunaru, out de la Kayserispor! Ce a spus fundasul 

Cristian Sapunaru (37 ani) a anuntat despartirea de Kayserispor!

Fundasul roman a postat pe contul oficial de Instagram un anunt prin care isi informa urmaritorii ca antrenorul formatiei din Turcia i-a transmis ca nu mai face parte din lot.

"Salutari familiei Kayserispor! Voiam sa va multumesc pentru acesti trei ani si jumatate, m-am simtit ca acasa aici, a fost o perioada frumoasa a carierei mele si apreciez dragostea si suportul pe care le-am primit.

Stiu ca mai am un an de contract, insa nimeni nu stie ce se va intampla pe viitor. Am fost onorat sa fiu (chiar daca pentru un timp scurt) capitanul lui Kayserispor si sa am coechipieri excelenti in aceasta perioada.

Am fost informat astazi de catre antrenor ca nu mai fac parte din echipa si din planurile lui. Ii respect decizia, chiar daca nu sunt de acord cu ea, dar trebuie sa o respect, pentru ca respect clubul! Va doresc tuturor cele mai bune lucruri din lume, voi fi mereu aici cu toata inima si sprijinul meu!", a scris Sapunaru pe Instagram.

Cristi Sapunaru a jucat 105 meciuri in tricoul lui Kayserispor, cu unul mai mult decat a reusit in tricoul lui Porto. Fundasul a reusit sa inscrie si patru goluri in aceasta perioada.