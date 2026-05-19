Veste mare primită de Cristi Chivu: ”Fără îndoială”

Lautaro Martinez a fost, și în acest sezon, unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Inter Milano, cu 22 de goluri și șase pase decisive în 40 de partide, disputate în toate competițiile. După ce și-a adăugat încă două trofee în CV, sud-americanul a luat o decizie importantă.

Lautaro Martinez vrea să-și încheie cariera la Inter Milano

Dorit de mai multe echipe importante de-a lungul anilor, printre care și Barcelona, Lautaro Martinez a spus că vrea să se retragă la Inter Milano, club pentru care evoluează din 2018.

Euforic după sezonul cu două trofee, sud-americanul a spus că nu se vede jucând la alt club până la finalul carierei sale.

”Fără îndoială, mi-ar plăcea să mă retrag la acest club. Îmi este greu să mă imaginez în altă parte. Dacă nu mă dau afară, rămân aici”, a spus Martinez, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.