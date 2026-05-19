Veste mare primită de Cristi Chivu: ”Fără îndoială”

Lautaro Martinez (28 de ani) are parte de un sezon de vis la Inter Milano, acolo unde este antrenat de Cristi Chivu.

Lautaro Martinez a fost, și în acest sezon, unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Inter Milano, cu 22 de goluri și șase pase decisive în 40 de partide, disputate în toate competițiile. După ce și-a adăugat încă două trofee în CV, sud-americanul a luat o decizie importantă.

Lautaro Martinez vrea să-și încheie cariera la Inter Milano

Dorit de mai multe echipe importante de-a lungul anilor, printre care și Barcelona, Lautaro Martinez a spus că vrea să se retragă la Inter Milano, club pentru care evoluează din 2018.

Euforic după sezonul cu două trofee, sud-americanul a spus că nu se vede jucând la alt club până la finalul carierei sale.

”Fără îndoială, mi-ar plăcea să mă retrag la acest club. Îmi este greu să mă imaginez în altă parte. Dacă nu mă dau afară, rămân aici”, a spus Martinez, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Inter Milano sărbătorește titlul 21 în Serie A

Cristian Chivu și elevii săi au ridicat trofeul din Serie A pe „Giuseppe Meazza”, la finalul partidei Inter Milano - Verona 1-1, contând pentru etapa a 37-a din campionatul Italiei. 

Căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani) a ridicat „Scudetto” în fața a aproximativ 80.000 de fani, moment în care sticlele de șampanie au fost desfăcute, iar „nerazzurrii” au început să sară de bucurie pe scenă. 

Interul lui Cristi Chivu a câștigat campionatul matematic de acum două etape, când a învins-o pe Parma, tot la Milano, cu 2-0. Ceremonia de premiere are însă loc, în fiecare an, la ultimul meci al campioanei din Serie A de pe teren propriu. 

