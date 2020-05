EXCLUSIV | Interviu in PREMIERA cu Sabrina Ionescu! Senzatia baschetului feminin din SUA are un frate geaman si ambii vorbesc romana: "Eu sunt mai mare! Cu 18 minute"

Din articol Kobe Bryant, un loc special in inima Sabrinei

Sabrina Ionescu va evolua pentru New York Liberty, dupa ce a fost prima alegere in draft-ul WNBA.

Sabrina Ionescu, baschetbalista de origine romana, a jucat pe postul de point guard la Oregon Ducks si a fost alegerea numarul 1 din draft-ul WNBA.

New York Liberty au avut dreptul sa numeasca primii o jucatoare, iar Sabrina a fost alegerea lor.

Sabrina are un frate geaman, Eddy Ionescu, care este si el jucator de baschet. 18 minute este diferenta de varsta dintre cei doi:

"Eu am venit prima, cu 18 minute. El este mai inalt... Nu, nu se simte (n. r. diferenta de varsta). Facem totul impreuna, de la scoala la baschet", a spus Sabrina.

Sabrina si Eddy s-au nascut in SUA, insa si-au capatat si cetatenia romana:

"In fiecare zi vorbim in romana. Mama cu tati vorbesc cu noi, dar e mai usor sa vorbim in engleza. Cu prietenii vorbim engleza, dar stim sa vorbim si romaneste", a mai spus Sabrina.

Ambii sunt pasionati de baschet si se antreneaza impreuna: "Am inceput baschetul de cand eram mici. Eu am echipa mea, el echipa lui, dar ne antrenam impreuna."

Cei doi nu au fost niciodata in Romania, insa Eddy Ionescu are un plan bine stabilit: isi doreste sa joace baschet in Europa si nu exclude posibilitatea de a juca in Romania.

"Vrem sa ne ducem (n.r in Romania). Nu am fost inca, voiam anul asta dar...

Mai am un an in Oregon, iar dupa aceea vreu sa merg sa joc in Europa! In Romania, e o sansa! O sa fie foarte interesant pentru mine. Stiu sa vorbesc limba, stiu mancarea", a spus Eddy.

Kobe Bryant, un loc special in inima Sabrinei

Sabrina Ionescu este senzatia baschetului feminin din Statele Unite, ea fiind liderul all time la triple-doubles la nivel de colegii si singura jucatoare cu peste 2000 de puncte marcate, 1000 de assist-uri si 1000 de recuperari. Ea a avut o relatie speciala cu regretatul Kobe Bryant, iar numeroase staruri din NBA, printre care si LeBron James, au laudat-o public in repetate randuri pentru jocul ei unic pe terenul de baschet.

"Vreau sa joc baschet cum stiu sa joc, ma antrenez cum stiu. Nu prea ma uit la ce scrie lumea. New York nu stiu cum o sa fie. Nu este foarte sigur sa fii in New York acum, nu stiu ce o sa fie cu baschetul profesionist, dar vreau sa joc. Nu se stie nimic, eu stau acasa si ma antrenez. Vreau sa fiu pregatita!

A fost o conexiune incredibila pe care am avut-o cu el (n. r. Kobe Bryant) si familia lui. Inca vorbesc cu familia lui de cateva ori pe saptamana, cu fetele lui. Este o conexiune si o relatie pe care niciodata nu o voi pierde. Evident este trist pentru ca am pierdut doi prieteni grozavi. Sunt foarte apropiata de familia lui. Vorbesc cu fata lui cea mare, Natalia, tot timpul", a mai spus Sabrina.