"Nu am putut sa il vad niciodata ca pe o vedeta!" Discurs CUTREMURATOR al Vanessei Bryant la ceremonia de comemorare a lui Kobe! Ce a spus si pe cine vede vinovat de tragicul accident

Dezvaluiri cutremuratoare ale Vanessei Bryant.

Ieri, a fost organizata o ceremonie de comeroare la Los Angeles, la o luna dupa moartea lui Kobe Bryant, a fiicei sale Gianna, dar si a altor 7 persoane. In timpul acestei ceremonii, sotia lui Kobe Bryant, Vanessa a tinut un discurs emotionant. Aceasta a dat in judecata compania Island Express, cea care detinea elicopterul care s-a prabusit luna trecuta si cea la care era angajat pilotul elicopterului. Principalele acuze sunt punerea in pericol a vietii pasagerilor, dar si conditiile nefavorabile de zbor pentru principalele acuze aduse.

"Gigi era raza mea de soare, un suflet dulce si bland, cea care imi lumina fiecare zi. Gigi isi dorea sa devina cea mai buna jucatoare din WNBA. Nu am putut sa il vad niciodata pe Kobe ca pe o vedeta, nici macar ca pe un jucator incredibil de baschet. El a fost sotul meu drag si frumosul tata al copiilor nostri. El era al meu. Era totul pentru mine", a declarat Vanessa Bryant.