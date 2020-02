VIDEO CARE FACE INCONJURUL PLANETEI! Decizie istorica luata de LA Lakers in memoria lui Kobe Bryant! Cum si-au prezentat jucatorii la ultimul meci disputat

Ce decizie au luat cei de la La Lakers.

La Lakers a disputat in aceasta dimineata meciul cu Portland Trail Blazers, iar in momentul in care si-au prezentat jucatorii, i-au prezentat ca si cum ar fi doar Kobe Bryant pe teren. Toti au purtat tricoul cu numarul 8, numar pe care Kobe Bryant il avea la Lakers. Toti cei prezenti in sala au izbucnit in lacrimi.

Video cu momentul