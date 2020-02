Greseala FATALA a pilotului i-a costat viata pe cei care zburau in elicopterul lui Kobe Bryant! Ce spune raportul preliminar

Raportul preliminar al accidentului in care legenda NBA, Kobe Bryant, alaturi de fiica sa si inca 7 persoane si-au pierdut viata a fost publicat.

Conform raportului publicat, pilotul elicopterului a facut o greseala uriasa in timpul zborului. Acesta se afla la aproximativ 30 de metri de o zona cu vizibilitate buna, deoarece in Calabasas era avertizare de ceata, distanta ce putea fi parcursa in doar 12 secunde.

Singurul lucru pe care trebuia sa il faca pilotul era sa mareasca altitudinea pentru a evita tragedia, insa acesta a ales sa vireze la stanga, ceea ce a condus la prabusirea elicopterului cu o viteza de 183 de km/ora.

Anchetatorii au exclus varianta unei probleme la motor, afirmand ca exista dovezi conform carora elicele au lovit copacii din jur inainte sa se loveasca de pamant.

Un expert in aviatie, Mike Sagely, a analizat accidentul si sustine ca pilotul ar fi incercat sa curete ceata miscand elicopterul sus si inainte, insa greseala fatala a fost momentul in care a virat. In urma impactutlui, pe pamant a fost lasat un crater de 7.6 pe 4.5 metri, la o adancime de peste jumatate de metru.