Djokovic i-a dedicat victoria lui Kobe Bryant! Ce mesaj i-a transmis lui Dominic Thiem, dupa ce acesta a pierdut a treia finala de Grand Slam

Djokovic este campionul Australian Open in 2020.

Djokovic s-a impus in fata lui Thiem dupa 4 ore de joc si 5 seturi, scor 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Sarbul a castigat al 8-lea trofeu la Australian Open si i-a dedicat victoria lui Kobe Bryant:

"Aici s-au intamplat lucruri devastatoare, mai importante decat tenisul, sunt oameni care pleaca dintre noi. Kobe Bryant a fost un mentor pentru mine. Trebuie sa fim mai uniti, mai apropiati in aceste conditii, sa fim alaturi de cei care tin la noi, de familie", a spus Djokovic la finalul meciului.

"Thiem, poti castiga mai mult de o data aici!"

Pentru Dominic Thiem a fost a treia finala de Grand Slam pierduta, dupa cele doua din 2018 si 2019 de la Roland Garros. Djokovic l-a incurajat pe austriac si i-a spus ca e convins ca se va impune in cele din urma la Australian Open:

"Felicitari lui Dominic si echipei sale. Ai fost foarte aproape sa castigi, ai mult timp in fata pentru o cariera importanta, poti sa castigi mai mult de o data aici, in Australia", a mai spus Djokovic.

"Felicitari Djokovic, ai meritat victoria!"

Dominic Thiem l-a felicitat pe Djokovic pentru victoria din Australia si mentionat ca sarbul a dus tenisul la un alt nivel:

"Felicitari lui Djokovic. A adus tenisul mondial la un alt nivel. Am simtit ca mi-a lipsit un pic azi ca sa castig. Sunt lucruri mai importante in viata in afara tenisului, ce a patit Australia a fost impresionant. O tara minunata, sper sa se refaca repede dupa acest dezastru", a spus Thiem.