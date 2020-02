In memoriam Kobe Bryant | Sabrina Ionescu, discurs emotionant la ceremonia dedicata mareului star NBA: "Inca ii mai dau mesaje lui Kobe..."

La o luna dupa moartea tragica a lui Kobe Bryant, a fiicei sale Gianna, dar si a altor 7 persoane la bord, a fost organizata o ceremonie de comerorare la Los Angeles.

Kobe Braynt, Gianna Bryan, Alyssa Altobelli, Keri Altobelli, John Altobelli, Payton Chester, Sarah Chester, Christina Mauser si Ara Zobayan au fost comemorati de cei prezenti in Staples Center, centrul sportiv unde Los Angeles Lakers isi disputa meciurile. Sabrina Ionescu, jucatoarea nascuta in Statele Unite ale Americi din parinti romani, vazuta de specialisti ca noua speranta a baschetului mondial, a fost prezenta la eveniment si a vorbit despre relatia ei cu Kobe.

"Am crescut urmarindu-l pe Kobe, am invatat enorm de multe de la el. Cum sa te antrenezi, cat sa muncesti, cum sa te trezesti a doua zi si s-o iei de la capat. Si asta am facut. Acum un an, antrenorii ne-au zis ca avem o surpriza. Kobe a venit cu Gianna si au stat pe margine la meciul nostru. S-au uitat la tot. A fost prima data cand l-am cunoscut. Au venit la vestiar, ne-au felicitat. O urmaream mereu pe Gigi in video-uri, avea niste aptitudini incredibile. Indiferent ce scoala ar fi ales, Gigi era viitorul sportului.

Kobe avea planuri mai mari pentru mine decat aveam eu. Vorbeam mereu dupa meciuri, imi spunea cum ma descurc, imi trimitea emoticoane amuzante, cand simteam presiune ma motiva, imi dadea indicatii tehnice si tactice. «Ai prea mult de oferit ca să ramai in umbra>>, imi spunea Kobe", a rostit emotionata jucatoarea.

Sabrina Ionescu a recunoscut ca inca ii mai scrie fostului star NBA, chiar daca stie ca nu va primi un raspuns.

"Inca ii mai dau mesaje lui Kobe, asa cum faceam de obicei. I-am dat unul chiar dupa ce a murit. <<Mi-e dor de tine, odihneste-te in pace, prietene!>>. Nu am primit raspuns, dar am simtit ca e acolo, undeva, la celalalt capat. Inca mai astept sa apara. Nu pot vorbi despre ei doi la trecut", a incheiat Sabrina.