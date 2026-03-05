În urmă cu mai bine de 10 ani, în 2015, fostul campion de baschet american - Lamar Odom se zbătea între viață și moarte într-un spital din Las Vegas. Era conectat la aparate și avea șanse minime de supraviețuire, după ce mai multe organe i-au cedat! La acea vreme, el a fost găsit inconștient într-un bordel, unde a petrecut trei zile alături de prostituate și a consumat pastile pentru potență și droguri. Lamar a fost găsit zăcând inconștient în camera pe care o închiriase într-un bordel din Nevada.

Lamar Odom și fosta sa soție, Khloe Kardashian | GALERIE FOTO

Lamar Odom s-a aflat în comă din cauza drogurilor Un star pe terenul de baschet, Lamar a devenit extrem de mediatizat în calitate de membru al familiei Kardashian. S-a căsătorit cu Khloe în 2009, într-o ceremonie televizată VEZI MAI SUS GALERIA FOTO. Însă, dramele l-au urmărit din copilărie. Tatăl său, un dependent de droguri, și-a părăsit familia când Lamar era mic. Mama lui a murit de cancer, pe când copilul avea 12 ani. A fost crescut de bunica sa, care a murit și ea tot de cancer. Copilărie terifiantă a lui Lamar Odom Un băiețel născut din prima căsătorie a decedat din pricina sindromului morții subite la nou-născuți. Tatăl lui Lamar s-a întors, apoi, în viața lui, dar doar pentru a-i cere bani. Singura constantă din viața lui a fost baschetul. Lamar a câștigat două titluri NBA, cu Los Angeles Lakers, iar în perioada de glorie avea un salariu de 20 de milioane de dolari pe an.

Acum, după atâtea drame, Lamar Odom a decis să se destăinuie într-un podcast. Și-a spus trăirile, toate dramele prin care a trecut, dorind să scoată în evidență greșelile pe care le-a făcut și să fie un exemplu ”așa nu” pentru tinerii care cresc în familii defavorizate sau cu părinți dependenți de substanțe. Lamar Odom: "Iubeam drogrurile, era modul meu de a învinge sistemul" ”Iubeam drogurile, acum vorbiți cu un dependent. Obișnuiam să consum droguri vara, nu o să ascund asta, am avut niște veri grozave cu cocaină. Acesta era modul meu de a învinge sistemul. Petreceam din greu în timpul verii. Ar fi trebuit să fiu unde sunteți voi, în Hall of Fame, datorită talentului meu pur. Când aveam 13 ani, oamenii veneau la mine și-mi spuneau: «N-am nicio îndoială că vei ajunge în Hall of Fame». Filmam un reality show (n.r. – cu fosta sa soție, Khloe Kardashian) în timpul sezonului și totuși am câștigat premiul Sixth Man of the Year (Cea mai bună rezervă a anului). Lamar Odom: "I-am spus mamei că voi merge în NBA și o să-i cumpăr o casă imensă" Știam că am curajul și puterea să o fac. Dar în ceea ce privește măreția și moștenirea mea sportivă, am distrus acest lucru abuzând de droguri, 100%. Mulți oameni nu moștenesc dependența genetic, dar tatăl meu era dependent de heroină. Nu ştiu cât a contat. Am început cu marijuana, la 14 ani. Eram și traumatizat, mama a murit când aveam 12 ani. Simţeam că explodez, după ce am pierdut-o, ea mi-a fost mereu alături, mi-a fost cea mai bună prietenă. Îmi amintesc, că atunci când aveam 10 ani, i-am spus mamei mele că o să merg în NBA și o să îi cumpăr o casă imensă. La 12 ani, o pierdusem deja şi nu ştiam ce se va alege de mine”, a spus Odom.