LeBron James și Bronny James au scris istorie în NBA, după ce au devenit primul duo tată - fiu care joacă împreună în aceaeși echipă.

LeBron, pe teren alături de fiul său contra lui Suns

Evenimentul a avut loc în timpul partidei pe care Los Angeles Lakers a jucat-o împotriva lui Phoenix Suns, în presezon. James se află la al 22-lea sezon jucat în campionatul nord-american de baschet, iar fiul legendei din NBA a intrat pe teren chiar în ziua în care a împlinit 20 de ani.

Echipa din California a pierdut confruntarea, scor 114-118, LeBron înscriind 19 puncte (+ 4 asisturi și 5 recuperări), în timp ce fiul său a jucat 13 minute, nu a înscris niciun punct, dar a avut două recuperări.

"A fost ceva suprarealist. Eram în timpul unui timeout și stăteam unul lângă altul. M-am uitat la el. Parcă era o scenă din filmul Matrix, nu părea real. A fost grozav să avem aceste momente ca amintire", a declarat LeBron James.

Are patru titluri de campion în NBA și trei medalii olimpice de aur



LeBron James (39 de ani) a mai evoluat pentru Cleveland Cavaliers (2003-2010, 2014-2018) și Miami Heat (2010-2014) și a ajuns la Los Angeles Lakers în 2018, cucerind titlul NBA din 2020.

Acesta este considerat unul dintre cei mai buni baschetbaliști din istorie, având numeroase trofee și distincții câștigate, printre care patru titluri NBA, patru NBA Finals MVP, patru NBA Most Valuable Player, 20 de selecții pentru NBA All-Star, trei titluri olimpice (2008, 2012, 2024), Sports Illustrated Sportsperson of the Year (x3) sau AP Male Athlete of the Year (x4).



Recent, acesta i-a înfuriat pe fanii lui Lakers, pentru că a acceptat greu prelungirea contractul, ei acuzându-l că ar fi întârziat premeditat, până când oficialii au decis să-l aducă la echipă și pe fiul său, Bronny James. Suporterii au considerat că tânărul jucător nu are valoare de una dintre cele mai bune formații din istoria NBA și că i s-a oferit un contract din cauza numelui tatălui său. Bronny a fost selectat la NBA Draft 2024, fiind ales de pe poziția a 55-a în runda a doua, deși nu a absolvit University of Southern California.



Foto - Getty Images