La doar câteva minute după golul marcat, George Pușcaș a părăsit terenul, după ce a acuzat dureri și a preferat să nu își asume riscuri, potrivit 48TV.

Pușcaș, aflat la primele minute în tricoul lui Dinamo, a fost introdus pe teren în jurul minutului 60 și a înscris rapid golul de 3-1.

CS Dinamo a deschis scorul în finalul primei reprize, însă echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu trei goluri în repriza secundă: Danny Armstrong , în minutul 50, din lovitură liberă, Alexandru Pop (59') și George Pușcaș (74').

Următorul meci oficial al lui Dinamo este programat sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30, pe terenul lui FC Argeș, în runda a treia din play-off.

Dinamo are cinci eșecuri consecutive în campionat și a coborât pe locul 6 în play-off, cu 26 de puncte, 7 sub primele clasate U Cluj și Universitatea Craiova.