Dinamo a învins divizionara secundă CS Dinamo București, scor 3-1, într-un amical disputat sâmbătă dimineață la Săftica.
Amical | Dinamo - CS Dinamo 3-1. George Pușcaș, gol la debut și probleme medicale
CS Dinamo a deschis scorul în finalul primei reprize, însă echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu trei goluri în repriza secundă: Danny Armstrong, în minutul 50, din lovitură liberă, Alexandru Pop (59') și George Pușcaș (74').
Pușcaș, aflat la primele minute în tricoul lui Dinamo, a fost introdus pe teren în jurul minutului 60 și a înscris rapid golul de 3-1.
La doar câteva minute după golul marcat, George Pușcaș a părăsit terenul, după ce a acuzat dureri și a preferat să nu își asume riscuri, potrivit 48TV.
- Primul 11 al lui Dinamo la amicalul cu CS Dinamo: Roșca - Ikoko, Toader, Opruț, Țicu - Soro, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop, Armstrong
- Zeljko Kopic i-a mai avut la dispoziție pe: Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, N'Giuwu