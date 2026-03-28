Dinamo a disputat o partidă amicală, sâmbătă dimineață, la Săftica. Adversară a fost divizionara secundă CS Dinamo.

Dinamo a învins divizionara secundă CS Dinamo București, scor 3-1, într-un amical disputat sâmbătă dimineață la Săftica.

Amical | Dinamo - CS Dinamo 3-1. George Pușcaș, gol la debut și probleme medicale

CS Dinamo a deschis scorul în finalul primei reprize, însă echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu trei goluri în repriza secundă: Danny Armstrong, în minutul 50, din lovitură liberă, Alexandru Pop (59') și George Pușcaș (74').

Pușcaș, aflat la primele minute în tricoul lui Dinamo, a fost introdus pe teren în jurul minutului 60 și a înscris rapid golul de 3-1.

La doar câteva minute după golul marcat, George Pușcaș a părăsit terenul, după ce a acuzat dureri și a preferat să nu își asume riscuri, potrivit 48TV.

  • Primul 11 al lui Dinamo la amicalul cu CS Dinamo: Roșca - Ikoko, Toader, Opruț, Țicu - Soro, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop, Armstrong
  • Zeljko Kopic i-a mai avut la dispoziție pe: Honceru, Beckett, Ciubotaru, Gnahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, N'Giuwu

Următorul meci oficial al lui Dinamo este programat sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30, pe terenul lui FC Argeș, în runda a treia din play-off.

Dinamo are cinci eșecuri consecutive în campionat și a coborât pe locul 6 în play-off, cu 26 de puncte, 7 sub primele clasate U Cluj și Universitatea Craiova.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
Jurgen Klopp a văzut că Mohamed Salah pleacă de la Liverpool și a reacționat imediat
Intrat în istorie la Dinamo, fostul internațional a semnat într-unul dintre cele mai neobișnuite campionate din Europa
Imagini ireale! Adversarii s-au bătut la ușa vestiarului pe tricourile lui Messi și ale colegilor
Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”
Lovitură primită de Barcelona! Starul catalanilor, indisponibil cinci săptămâni
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”

Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Jurgen Klopp a văzut că Mohamed Salah pleacă de la Liverpool și a reacționat imediat
Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”
Intrat în istorie la Dinamo, fostul internațional a semnat într-unul dintre cele mai neobișnuite campionate din Europa
Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia
Imagini ireale! Adversarii s-au bătut la ușa vestiarului pe tricourile lui Messi și ale colegilor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța la ora de vară în 2026. Avertismentul specialiștilor

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Mulți au fost amendați

