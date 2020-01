LeBron il va purta pe Kobe Bryant MEREU cu el! Omagiul STARULUI NBA pentru prietenul sau

Kobe Bryant a murit intr-un accident de elicopter petrecut duminica in Los Angeles, Calabasas. Alaturi de legenda NBA era si una dintre fiicele sale, Gianna, in varsta de 13 ani, dar si inca 7 persoane.

Vestea tragicului accident a zguduit intreaga planeta. Unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Bryant, LeBron James a fost devastat in momentul in care a aflat, mai ales ca prietenia dintre ei era foarte stransa.

Pentru a-l omagia, LeBron si-a facut un tatuaj cu o Mamba Neagra, pe care a pus si numarul cu care a jucat baschetbalistul, 23, pe care LA Lakers l-a retras.

Appears as if LeBron is getting a snake tattoo to honor the memory of Kobe Bryant. ???? ????

