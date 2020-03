Grecia si Turcia se afla in prag de razboi, iar meciurile din EuroLiga dintre reprezentantele lor ar putea fi mutate pe teren neutru

Mai sunt de jucat 4 meciuri din sezonul regulat al EuroLigii masculine de baschet intre echipele celor doua tari rivale.

Relatiile diplomatice dintre guvernele din Grecia si Turcia se afla la un minim istoric al ultimilor 45 de ani, cele doua fiind intr-un conflict diplomatic deschis, dupa ce turcii au inceput sa foreze dupa hidrocarburi in apele teritoriale ale Republicii Turce a Ciprului de Nord, formatiunea statala rezultata in anul 1974 in urma invadarii partii de nord a Ciprului de catre armata turca, care este recunonscuta pe plan international doar de Turcia. De asemenea, au existat mai multe incalcari ale spatiului aerian elen de catre avioane militare turcesti, iar la finalul anului trecut, regimul lui Recep Tayyip Erdogan a delimitat unilateral un coridor in estul Marii Mediterane, intre coastele Turciei si Libiei, marind tensiunile.

Frictiunile dintre cele doua tari au ajuns la apogeu, desi fac ambele parte din NATO, dupa ce autoritatile turce, pe fondul infrangerilor militare din Siria si a pasivitatii liderilor europeni, au dat drumul refugiatilor de la granitele sale sudice si din mai multe tabere provizorii ca sa ia cu asalt granita de sud-est a UE. Granicerii si politistii greci au fost nevoiti sa recurga la gaze lacrimogene si forta armata pentru a stavili valul de zeci de mii de imigranti care vor sa ajunga in Europa de Vest.

Cele doua tari au o rivalitate de aproape un mileniu, care dateaza din perioada in care sultanii otomani au atacat Imperiul Bizantin, iar acest conflict a fost exacerbat in timpul Razboiului de Independenta al Greciei (1821-1830) si de luptele de dupa Primul Razboi Mondial (1919-1922), cand Grecia a dorit sa recupereze sudul Traciei si tarmul estic si nordic al Antoliei, cu ajutor francez si britanic, dar a pierdut lupta cu fortele lui Mustafa Kemal Ataturk. S-a ajuns apoi la asa-numitul Genocid Grec, in urma caruia ar fi pierit intre 450.000 si 750.000 de etnici greci, dupa diferite surse. In 1974, armata turca a invadat insula Cipru, a ocupat aproape 40% din ea si a proclamat Republica Turca a Ciprului de Nord.

Pe fondul acestor tensiuni, nu se stie daca meciurile din sezonul regulat al EuroLigii masculine de baschet, unde exista o mare rivalitate, se pot desfasura fara izbucnirea unor incidente violente sau fara a primi accente nationaliste, asa ca oficialii vor urmari atent desfasurarea lor pentru a putea lua masuri, in cel mai rau caz ajungandu-se sa se joace fara spectatori sau pe teren neutru. Anul trecut, Anadolu Efes a pierdut finala EuroLigii in fata lui TSKA Moscova (83-91) si Fenerbahce a fost invinsa in finala mica de Real Madrid (75-94), in timp ce Olympiakos a terminat sezonul regulat pe locul 9, primul sub linia de calificare in play-off, faza in care Panathinaikos a fost eliminata de Real Madrid, dupa trei meciuri.

Meciurile dintre echipele din Turcia si Grecia, care au mai ramas de jucat:

Anadolu Efes - Olympiakos (6 martie)

Fenerbahce - Panathinaikos (13 martie)

Anadolu Efes - Panathinaikos (27 martie)

Fenerbahce - Olympiakos (2 aprilie)

