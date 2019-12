Un antrenor american din baschetul romanesc face dezvaluiri INCENDIARE: "Presedintele clubului facea sex cu o jucatoare!"

Stacey Nolan a antrenat-o pe ICIM Arad in doua randuri.

Americanul care a asigurat conducerea tehnica la formatia aradeana in sezonul 2016-2017 a vorbit despre situatia incredibila de la club. Intr-un interviu pentru baschet.ro, Stacey Nolan a dezvaluit ca Marcel Urban, presedintele ICIM ARAD, avea o relatie cu sportiva Brankica Hadzovic.

Vreau sa stiti de la mine partea reala a ceea ce s-a intamplat in sezonul 2016/2017. M-am simtit dator sa va spun. Mereu Marcel mi-a blocat povestea, omul e necinstit. Insa acum am considerat ca e momentul sa ma destainui.

Relatia dintre Marcel Urban si Brankica Hadzovic era prea personala. A fost foarte greu pentru mine să lucrez in astfel de conditii. Cand am ajuns la Arad nu stiam de relatia dintre ei. Nu aș fi niciodată de acord ca intre un presedinte de club si o jucatoare sa existe o relatie de acest gen. Deci nu am fost si nici nu sunt de acord", a spus americanul pentru sursa citata.

De asemenea, Stacey Nolan a povestit si cateva intamplari care sa confirme cele spuse.

"Sa va dau un exemplu. Marcel Urban era soferul nostru in deplasari. Când am mersi la Satu Mare, eu de obicei stateam in fata, langa sofer. Mi-a spus ca trebuie sa ma mut in spate deoarece stateam pe locul lui Branki. Ei mancau impreuna zilnic, iar ea era mereu la el in birou.

Pare ireal, dar va spun adevarul. Chiar m-am simtit prost deoarece nu l-am văzut niciodată pe Marcel asa. Iar totul s-a intensificat cand i-am transmis ca vreau sa renuntam la Branki. Am fost refuzat pe loc. Pentru mine a fost clar ca Marcel cu Branki controleaza echipa si sunt mai apropiati decat ar trebui.

Ea trebuie sa fie fata echipei, a ramas si pana in prezent, si este evident ca ei sunt mai mult decat se poate vedea din afara. Nu pot sa va spun numele, dar o sursa foarte credibila mi-a confirmat ca Marcel facea sex cu Branki si Adela", a explicat Stacey Nolan