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Joi, 2 iulie 2026, începând cu ora 19:00, „Vulturii” vor înfrunta selecționata Greciei, una dintre marile puteri ale baschetului european, pe parchetul de la Oradea Arena. Meciul contează pentru fereastra a 3-a, etapa a 5-a din cadrul FIBA Basketball World Cup 2027, European Qualifiers (Grupa B).

Un duel al contrastelor, cu miză uriașă pentru tricolori

Echipa națională a României, condusă de selecționerul Mihai Silvășan, vine după o victorie importantă și spectaculoasă împotriva Portugaliei (scor 101-96). Deși „Vulturii” au un bilanț general de 1 victorie și 3 înfrângeri în grupă, moralul este ridicat, mai ales după o prestație extrem de solidă pe teren propriu, chiar și în fața Muntenegrului (meci pierdut la doar cinci puncte diferență).

Pentru a păstra șanse reale de calificare în faza următoare, România are nevoie vitală de o victorie în acest duel de foc. De cealaltă parte, naționala Greciei, medaliată cu bronz la FIBA EuroBasket 2025 și aflată pe locul 12 în ierarhia mondială FIBA, vine la Oradea din postura de lider autoritar al Grupei B, având la activ 3 victorii și o singură înfrângere.

Antrenată de legendarul Vassilis Spanoulis, reprezentativa elenă este o forță constantă a baschetului continental și pornește cu prima șansă, dominând clar partida tur cu un categoric 91-64.

România - Grecia | Detalii loturi și jucători cheie

Echipa Națională a României ● Generația '97: Emanuel Cățe, Bobe Nicolescu, Nandor Kuti ● Generația '99: Lucas Tohătan, Dragoș Diculescu ● Lideri și marcatori: Mihai Măciucă, Ștefan Grasu, Cătălin Baciu, Daron Russell ● Tineri talentați convocați: Tudor Șomăcescu (21 ani), Vlad Nistor (22 ani), Albert Stan (22 ani)

Echipa Națională a Greciei ● Legende și experiență: Kostas Papanikolaou (experiență vastă în NBA și la cel mai înalt nivel competițional european) ● Jucători de top continental: Dinos Mitoglou, Giannoulis Larentzakis, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos ● Nume importante în rotație: Elizah Mitrou-Long, Dimitris Moraitis, Ioannis Kouzeloglou

Situația în Grupa B Lupta pentru cele trei locuri care asigură avansarea în faza următoare este extrem de strânsă.

În afara duelului România - Grecia, din grupă mai fac parte Muntenegru și Portugalia (ambele cu un bilanț de 2 victorii și 2 înfrângeri). Orice punct meci în această penultimă etapă poate fi decisiv pentru soarta calificării.

România - Grecia | Informații bilete și acces pentru suporteri

Fiind a 4-a prezență a echipei naționale la Oradea în ultimele 18 luni, publicul bihorean și iubitorii baschetului din împrejurimi sunt așteptați în număr mare să susțină echipa tricoloră în acest test crucial.

Biletele au fost puse deja în vânzare: TARIFE BILETE: - Adulți: 25 RON - Elevi: 5 RON PUNCTE DE ACHIZIȚIE: - Online, prin platformele partenere ale clubului și federației. - Fizic, la casieria CSM CSU Oradea de la Oradea Arena (program special Luni-Joi 09:00-15:00 / Vineri 09:00-13:00).

În ziua meciului (joi, 2 iulie), la casa de bilete a sălii, începând cu ora 18:00. Imediat după partida cu Grecia, reprezentativa României va continua pregătirea, pentru ultima confruntare din această fereastră, programată duminică, 5 iulie, la ora 21:30, în deplasare contra Muntenegrului.