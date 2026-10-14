VIDEO Dinamo i-a bătut pe maghiarii de la Szolnok! Primul succes în grupele Europe Cup

Dinamo i-a bătut pe maghiarii de la Szolnok! Primul succes în grupele Europe Cup Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorie uriașă pentru echipa din Ștefan cel Mare.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiAnthony RobertsRostislav NoviţkiDerrick MarksOusmane Drame
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a învins echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, cu scorul de 93-76 (16-18, 26-18, 27-15, 24-25), marţi seara, în Sala Dinamo, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Dinamo - Szolnoki Olajbanyasz 93-76

Prima parte a meciului a fost echilibrată, dar Dinamo a preluat controlul la jumătatea sfertului secund şi a condus până la final, câştigând fără emoţii.

Anthony Roberts a fost MVP-ul meciului

Anthony Roberts, cu 21 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, a fost cel mai bun de la Dinamo, dar evoluţii apreciate au avut şi Rostislav Noviţki, cu 15 p, Derrick Marks, cu 15 p, 3 pd, Ousmane Drame, cu 10 p, 5 rec.

De la oaspeţi s-au remarcat Khalil Brantley, cu 17 p, 5 pd, Josh Pierre-Louis, cu 14 p, 4 rec, 5 pd, Auston Barnes, cu 12 p, 3 rec, şi Tamas Pallai, cu 10 p, 5 rec.

Dinamo, care a pierdut meciul său de debut, la Girona, va juca următorul joc pe 20 octombrie, cu echipa belgiană Coretec Oostende, în deplasare, informează Agerpres.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în faza secundă a grupelor.

Reacția clubului Dinamo

”😎 Primul succes în grupele FIBA Europe Cup! Maghiarii au rezistat doar două sferturi în fața unui Dinamo foarte hotărât. Alb-roșii au turat motoarele după pauză și s-au distanțat pe tabelă, cu un joc colectiv mult mai precis, iar victoria era logică.

📊 Anthony Roberts a fost din nou vârful de lance cu 21 de puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive și nu mai puțin de 4 intercepții”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Strigătul de disperare al lui Răzvan Lucescu: „Ne lipsește! E ceva foarte bizar“
Strigătul de disperare al lui Răzvan Lucescu: „Ne lipsește! E ceva foarte bizar“
Ce rateu! Puștiul-minune din Champions League, refuzat în Serie A. „Ne-au spus că sunt jucători mai buni ca el“
Ce rateu! Puștiul-minune din Champions League, refuzat în Serie A. „Ne-au spus că sunt jucători mai buni ca el“
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, spectacol la CE din Slovenia! Româncele, în „sferturi”
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, spectacol la CE din Slovenia! Româncele, în „sferturi”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”



Recomandarile redactiei
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?”
Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?”
Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano
Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo - Szolnoki Olajbányász, LIVE VIDEO în grupele Europe Cup!
Dinamo - Szolnoki Olajbányász, LIVE VIDEO în grupele Europe Cup!
Dinamo, aproape de o minune în Europe Cup! Cum s-a descurcat la debutul în grupele competiției
Dinamo, aproape de o minune în Europe Cup! Cum s-a descurcat la debutul în grupele competiției
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!