CS Dinamo Bucureşti a învins echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, cu scorul de 93-76 (16-18, 26-18, 27-15, 24-25), marţi seara, în Sala Dinamo, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Prima parte a meciului a fost echilibrată, dar Dinamo a preluat controlul la jumătatea sfertului secund şi a condus până la final, câştigând fără emoţii.

Anthony Roberts a fost MVP-ul meciului

Anthony Roberts, cu 21 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive, a fost cel mai bun de la Dinamo, dar evoluţii apreciate au avut şi Rostislav Noviţki, cu 15 p, Derrick Marks, cu 15 p, 3 pd, Ousmane Drame, cu 10 p, 5 rec.

De la oaspeţi s-au remarcat Khalil Brantley, cu 17 p, 5 pd, Josh Pierre-Louis, cu 14 p, 4 rec, 5 pd, Auston Barnes, cu 12 p, 3 rec, şi Tamas Pallai, cu 10 p, 5 rec.

Dinamo, care a pierdut meciul său de debut, la Girona, va juca următorul joc pe 20 octombrie, cu echipa belgiană Coretec Oostende, în deplasare, informează Agerpres.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în faza secundă a grupelor.

Reacția clubului Dinamo

”😎 Primul succes în grupele FIBA Europe Cup! Maghiarii au rezistat doar două sferturi în fața unui Dinamo foarte hotărât. Alb-roșii au turat motoarele după pauză și s-au distanțat pe tabelă, cu un joc colectiv mult mai precis, iar victoria era logică.

📊 Anthony Roberts a fost din nou vârful de lance cu 21 de puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive și nu mai puțin de 4 intercepții”