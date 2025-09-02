Dinamo a anunțat un nou transfer la echipa de baschet, internaționalul ucrainean Vyacheslav Bobrov, după ce cu o zi înainte oficializase numirea lituanianului Zydrunas Urbonas pe banca tehnică a trupei din Ștefan cel Mare.

”Jucător de Champions League pentru ⬜️🟥. Vyacheslav Bobrov este noul membru al echipei de baschet!

Ucraineanul de 32 de ani și 2.03m înălțime a semnat cu Dinamo și va fi la a doua experiență în România după sezonul 2015-2016 petrecut la Pitești.

Vyacheslav sosește din postura de dublu campion în campionatul LBL (Letonia & Estonia), MVP al finalei și câștigător al Cupei Letoniei în 2025 cu medii sezoniere de 12.7 puncte, 6.7 recuperări și 2.6 pase decisive pentru VEF Riga.

Acesta este totodată și un jucător de bază al naționalei ucrainiene de peste un deceniu alături de care a participat atât la FIBA EuroBasket în 2017 și 2022 dar și în calificările pentru multiple ediții ale Cupei Mondiale.

Welcome Vyacheslav!”, a postat CS Dinamo Baschet.

