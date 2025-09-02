OFICIAL ”Jucător de Champions League pentru Dinamo”! Ultimul transfer este om de bază în naționala Ucrainei

Alexandru Hațieganu
Achiziții peste achiziții la clubul din Ștefan cel Mare.

Dinamo a anunțat un nou transfer la echipa de baschet, internaționalul ucrainean Vyacheslav Bobrov, după ce cu o zi înainte oficializase numirea lituanianului Zydrunas Urbonas pe banca tehnică a trupei din Ștefan cel Mare.

”Jucător de Champions League pentru ⬜️🟥. Vyacheslav Bobrov este noul membru al echipei de baschet!

Ucraineanul de 32 de ani și 2.03m înălțime a semnat cu Dinamo și va fi la a doua experiență în România după sezonul 2015-2016 petrecut la Pitești.

Vyacheslav sosește din postura de dublu campion în campionatul LBL (Letonia & Estonia), MVP al finalei și câștigător al Cupei Letoniei în 2025 cu medii sezoniere de 12.7 puncte, 6.7 recuperări și 2.6 pase decisive pentru VEF Riga.

Acesta este totodată și un jucător de bază al naționalei ucrainiene de peste un deceniu alături de care a participat atât la FIBA EuroBasket în 2017 și 2022 dar și în calificările pentru multiple ediții ale Cupei Mondiale.

Welcome Vyacheslav!”, a postat CS Dinamo Baschet.

Vyacheslav Bobrov, ultimul din șirul de transferuri de la echipa antrenată acum de Zydrunas Urbonas

Astfel, Dinamo continuă campania puternică de achiziții din această vară, în care l-a instalat ca principal pe lituanianul Zydrunas Urbonas.

Tehnicianul de 48 de ani preia Dinamo după ce a antrenat la BC Juventus (Lituania), Sigal Prishtina (Kosovo) și, cel mai recent, BC Siauliai în campionatul Lituaniei.

Urbonas s-a bucurat și de o bogată carieră ca jucător, majoritatea petrecută în Lituania unde a fost selecționat MVP al ligii naționale în 2001, dar a jucat și la echipe de prim rang din Rusia, Cipru sau Ucraina. 

Începând cu 21 august, Dinamo a anunțat, pe rând, transferurile lui Derrick Marks (american, Piacenza-Italia), Radu Vîrnă (CS Vâlcea 1924), Ousmane Drame (Guineea, PGE Start Lublin-Polonia), Robin Mandisodza (român născut în Constanța, Steaua), Luca Ciurea (CS Vâlcea 1924) și Șerban Jeles (CSM Constanța).

În plus, și-au prelungit înțelegerile cu gruparea din Ștefan cel Mare Ștefan Grasu, Nandor Kuti și Mario Lazar.

