Dezvaluiri tulubratoare ale fostului antrenor al echipelor de baschet Steaua si "U" Cluj! A fost internat la terapie intensiva din cauza Covid-19: "Am pierdut 10 kg"

Fostul antrenor al echipelor de baschet Steaua Bucuresti si Universitatea Cluj, Niksa Bavcevic, a trecut prin clipe extrem de grele din cauza infectiei cu coronavirus.

Niksa Bavcevic a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si a trecut prin clipe de cosmar.

Fostul antrenor de la Steaua Bucuresti si Universitatea Cluj a fost chiar si la terapie intensiva si spune ca in 12 zile a pierdut 10 kilograme din cauza luptei cu virusul ucigator. Din fericire, Bavcevic s-a vindecat in cele din urma:

"Am pierdut 10 kilograme in 12 zile. Am fost internat la terapie intensiva, acolo unde am fost conectat la tubul de oxigen si am facut tratament intravenos care m-a ajutat foarte mult sa imi revin. Am fost foarte speriat. Stiam inca dinainte sa ma testeze ca am coronavirus, intrucat am fost in contact cu o persoana infectata.

Mi-au spus cand m-au internat ca am o forma mai usoara a bolii. Cu toate acestea, am simtit simptomele timp de 15-16 zile. La inceput am avut gatul uscat, apoi dureri la spate. Efectiv nu mai puteam sa stau sa ma intind in pat. Am petrecut 36 de ore in spital, dar din cauza faptului ca nu mai aveau paturi, m-au lasat sa merg acasa. Aceasta boala este incredibil de impredictibila, de periculoasa. Toata lumea are simptome diferite. Eu nu am avut deloc temperatura, dar cand am ajuns la spital mi s-a confirmat ca virusul mi-a afectat pleura plamanului", a declarat Niksa Bavcevic pentru baschet.ro.

Sotia si fiul antrenorului, infectati si ei cu Covid-19

Niksa Bavcevic povesteste ca si sotia lui s-a imbolnavit cu noul coronavirus, insa la ea simptomele au fost mai usoare:

"Sotia mea avut simptome mai usoare, cum ar fi faptul ca isi pierduse simtul gustului si nu mai putea face diferenta dintre gem si carnea de miel. Si fiul nostru a fost infectat, dar nu a prezentat niciun simptom", a incheiat Bavcevic.