Dezvaluiri SFASIETOARE din casa familiei Bryant! In ce STARE se afla sotia legendei NBA

Apropiatii Vanessei Bryant au vorbit despre starea in care se afla sotia baschetbalistului.

Vaduva lui Kobe Bryant, Vanessa (37 ani) este devastata, insa lupta sa ramana puternica pentru fetele ei Natalia (17 ani), Bianka (3 ani) si Capri (7 luni), in urma accidentului de elicopter in care legenda NBA, impreuna cu fiica lor, Gianna, si-au pierdut viata.

Conform revistei People, apropiatii familiei Bryant au vorbit despre starea femeii.

"Este un moment extrem de dificil si devastator pentru Vanessa si intreaga familie. Este devastata. Abia poate sa isi tina cumpatul. Nu poate incheia o fraza fara sa izbucneasca in plans, insa incearca din greu sa ramana unite pentru celelalte fete. Acum trebuie sa fie puternica.

Bineinteles ca niciodata nu esti pregatit pentru asa ceva. In ciuda certurilor, erau suflete pereche. Se gandea la el ca la jumatatea ei pentru restul vietii. Acum este inconjurata de lume care o iubeste pe ea si il iubea pe Kobe. Are mult sprijin, are incredere. Nu este singura, insa va fi trista mult timp de acum inainte", a declarat un apropiat.