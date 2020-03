BREAKING NEWS: Sezonul de NBA a fost suspendat pe o perioada nedeterminata cu efect imediat!

Decizie fara precedent luata de americani.

Toate meciurile din NBA au fost anulate in aceasta noapte, dupa ce Rudy Gobert, baschetbalistul lui Utah Jazz a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Meciul dintre Oklahoma Thunder a fost anulat cu doar cateva minute inainte ca jucatorii sa intre pe parchet, iar forul care conduce baschetul din Statele Unite a decis sa anuleze, pe o perioada nedeterminata, toate meciurile din campionat.

In plus, Donald Trump a anuntat ca suspenda toate intrarile din Europa in SUA pentru 30 de zile!

Pandemia de coronavirus loveste in toate domeniile, doua celebritati fiind confirmate cu Covid-19 in doar cateva ore: aseara, Daniele Rugani de la Juventus a aflat ca are coronavirus, iar toata echipa a intrat in carantinapentru 14 zile, inclusiv Cristiano Ronaldo. Tot in cursul noptii, celebrul actor Tom Hanks a facut si el anuntut ca este purtatorul virusului.





