AS Roma - Feyenoord e azi pe Pro Arena și VOYO (22:00). Meciul zilei, analizat de Dan Chilom

Un alt meci de gală în Italia într-o săptămână, după Inter vs Atletico, Napoli cu Barcelona, este seara Romei și a lui Feyenoord. De data aceasta în Europa League, pe Stadio Olimpico, care cu siguranță va fi arhiplin. În turul din Olanda, scorul a fost de 1-1. Ne aducem cu placere aminte de prima finală de Europa Conference League, câștigată cu 1-0 de romani, la Tirana, cu Mourinho pe bancă.

De atunci, cele două echipe s-au mai întâlnit într-o dublă manșă în Europa League, în 2023, și tot Roma a avut câștig de cauză, trecând mai departe cu scorul general de 4-2, calificarea obținându-se pe Olimpico, la retur, după prelungiri.

Pentru meciul de diseară, casele de pariuri sunt prudente, indicând un meci echilibrat, cu cote care nu arată o favorită certă la victorie. Roma este cotată cu 2.20, egalul 3.55, iar o victorie a lui Feyenoord cu 3.60.

De Rossi nu se poate baza pe Abraham care este accidentat de o lungă perioadă de timp, dar nici pe Bove, suspendat. De partea cealaltă, antrenorul Arne Slot nu îi are la dispoziție pe Trauner, Zechiel, și van der Belt.

AS Roma - Feyenoord | Echipele probabile

Pentru Roma jucătorii cu cele mai mari șanse de a marca sunt Lukaku , cotat cu 2.60, și Dybala, cotat cu 3.00.

Pentru Feyenoord cele mai mari șanse de a marca le are Santiago Gimenez, care este cotat cu 2.90.

Gil Manzano este arbitrul partidei care are o medie destul de mare de cartonase galbene acordate per meci: 5.21! Media cartonașelor roșii pe care le arată spaniolul este de 0.25 per joc.

Sugestia Sport.ro este: Roma se califică