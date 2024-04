Virgil Stănescu a fost joi dimineață invitatul lui Cătălin Oprișan la Arena Sport.ro.

Fostul căpitan al echipei naționale a fost întrebat de către moderatorul emisiunii, Cătălin Oprișan, despre cum arăta baschetul în momentul în care fostul jucător a intrat în lumea acestui sport. Stănescu, a povestit cu drag despre acele vremuri, numind nume uriașe ce i-au influențat călătoria.

Virgil Stănescu: "Am prins balauri"

Cătălin Oprișan: Cum era bashetul în momentul în care te-ai apucat tu? Era o perioadă de tranziție, ai mai prins "balauri"?

Virgil Stănescu: "Nu știam mai bine. Am prins balauri, și mie îmi plăcea Sorin Ardelean, Vinereanu (n.r - Alexandru Vinereanu), Pogonaru (n.r - Valentin Pogonaru), mi se părea poezie Pogonaru pe teren, pe Vali intotdeauna îl urmăream.

Îți dai seama, noi, copii, nu vedeam altceva, nu aveam termen de comparație, deși, și ei au fost niște sportivi fantastici.

Cand m-am apucat eu. nu țineam "băi, am câștigat trei meciuri și am pierdut unul", nu, jucai, jucai, jucai și vedeai după pe unde ești în campionat. Era important că joci." a declarat Virgil Stănescu, în exclusivitate la emisiunea Arena SPORT.RO.

Virgil Stănescu: "Am avut noroc"

"Am avut și noroc că s-a schimbat o generație la SOCED (n.r SOCED București) atunci, și am trecut de la juniori la seniori, și cumva, am dat cu nasul de seniori. Noi eram o echipă de tineret, a fost foarte boemă perioada asta pentru noi.

A fost o perioada foarte frumoasă, o echipa numai de tineri, 99%, am descoperit impreună, am stat impreună și nu era nimic mercantil în perioada respectivă." a adăugat fostul mare baschetbalist.

O carieră extraordinară

Fostul căpitan al echipei naționale s-a retras din activitate în anul 2014, la CSM Steaua București, unde a urmat să preia conducerea din poziția de președinte până în anul 2018.

Fostul baschetbalist a fost ales în anul 2013 pentru funcția de vicepreședinte al Federației Romane de Baschet, post pe care l-a ocupat pana în anul 2017.

Printre alte realizări, fostul internațional de 2.08m înălțime, se poate lauda cu:

Pusul bazelor unui centru de excelență pentru tineret, prin care au trecut peste 1200 copii.



Includerea în Hall of Fame-ul Universitatii Alabama de Sud în anul 2014.

Participarea în trei ediții EuroCup și trei ediții EuroChallenge

