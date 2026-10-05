Radu Benea a devenit campion național la viteză în coastă pentru al doilea an consecutiv

Radu Benea a devenit campion național la viteză în coastă pentru al doilea an consecutiv AUTO
Alexandru Hațieganu
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Pilotul timișorean Radu Benea a devenit matematic campion național la Categoria I în Campionatul Național de Viteză în Coastă pentru al doilea an consecutiv, după ce s-a impus duminică la Cupa Mediașului, penultima etapă a sezonului, unde a stabilit și un nou record al traseului la turisme.

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viteza in coastacampionRadu Benea

După ce anul trecut a câștigat titlul în mod dramatic, chiar în etapa finală de la Poiana Brașov, de această dată Benea și-a asigurat titlul cu o cursă înainte de final. Astfel, rezultatul etapei de la Brașov, programată în perioada 24–25 octombrie, nu va mai influența lupta pentru titlu.

La volanul unui Ferrari 488 Challenge, pilotul echipei Canova Racing a stabilit încă de sâmbătă un nou record al traseului de la Mediaș, iar duminică a reușit să îl îmbunătățească de două ori. Cel mai bun timp înregistrat la turisme pe traseul sibian este acum de 1:27,467, cu peste două secunde mai rapid decât recordul de anul trecut, care îi aparținea tot lui Benea.

Cu victorii clare în ambele manșe de concurs, Benea a obținut cel mai bun timp în clasamentul general al celor 39 de piloți care au concurat la Categoria I la Mediaș. Pe locul al doilea s-a clasat Bogdan Duma, la o diferență de 12,3 secunde, iar podiumul a fost completat de Nicolas Benea, fiul campionului, în vârstă de numai 18 ani, la 12,4 secunde de câștigător. Pentru Nicolas, acesta a fost primul podium din carieră la Categoria I.

Nicolas a devenit astfel cel mai tânăr pilot din istoria disciplinei care a încheiat o etapă în primii trei la turisme, în noul format al Campionatului Național de Viteză în Coastă.

„Este un weekend perfect pentru noi și Canova Racing. Nici nu mă gândeam acum trei ani că vom ajunge în postura asta, ca ambii să împărțim podiumul general al turismelor. Ar fi ceva senzațional ca pe viitor să împărțim podiumul, iar între noi să fie o luptă la secunde, iar Nicolas să câștige. Ar fi cea mai frumoasă înfrângere din cariera mea”, a spus Benea senior după ce a devenit campion național pentru al doilea sezon consecutiv.

Cu 161 de puncte și cinci victorii în cele șapte etape desfășurate până acum, Radu Benea nu mai poate fi egalat de niciun adversar în etapa finală de la Poiana Brașov. Pe locul al doilea se află Costel Cășuneanu, cu 101 puncte, iar Bogdan Duma ocupă poziția a treia, cu 68 de puncte.

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