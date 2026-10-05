Radu Benea a devenit campion național la viteză în coastă pentru al doilea an consecutiv

După ce anul trecut a câștigat titlul în mod dramatic, chiar în etapa finală de la Poiana Brașov, de această dată Benea și-a asigurat titlul cu o cursă înainte de final. Astfel, rezultatul etapei de la Brașov, programată în perioada 24–25 octombrie, nu va mai influența lupta pentru titlu.

La volanul unui Ferrari 488 Challenge, pilotul echipei Canova Racing a stabilit încă de sâmbătă un nou record al traseului de la Mediaș, iar duminică a reușit să îl îmbunătățească de două ori. Cel mai bun timp înregistrat la turisme pe traseul sibian este acum de 1:27,467, cu peste două secunde mai rapid decât recordul de anul trecut, care îi aparținea tot lui Benea.

Cu victorii clare în ambele manșe de concurs, Benea a obținut cel mai bun timp în clasamentul general al celor 39 de piloți care au concurat la Categoria I la Mediaș. Pe locul al doilea s-a clasat Bogdan Duma, la o diferență de 12,3 secunde, iar podiumul a fost completat de Nicolas Benea, fiul campionului, în vârstă de numai 18 ani, la 12,4 secunde de câștigător. Pentru Nicolas, acesta a fost primul podium din carieră la Categoria I.

Nicolas a devenit astfel cel mai tânăr pilot din istoria disciplinei care a încheiat o etapă în primii trei la turisme, în noul format al Campionatului Național de Viteză în Coastă.