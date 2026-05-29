A doua etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, Marele Premiu al Brașovului, ca aduce la start un număr record de piloți, nu mai puțin de 105, printre aceștia numărându-se și campionul absolut en-titre de la Turisme, Radu Benea.

După o prima etapă pe Transalpina, în Gorj, campionatul va ajunge în weekend pe cel mai popular traseu al competiției, Drumul Poienii, care va avea parte de o configurație specială de această dată. Organizată sub denumirea de Marele Premiu al Brașovului, etapa va avea o lungime de 6,14 kilometri, cea mai mare din actualul sezon.

Campion en-titre după ce și-a asigurat trofeul de campion chiar la Brașov, Benea vine la start tot cu un model Ferrari 488 Challenge Evo, dar an de fabricație mai nou. Acesta va avea parte de o concurență masivă pentru victorie, urmând să se dueleze pentru prima poziție cu nume precum Simone Tempestini, Norbert Maior, Costel Cășuneanu, Călin Făgădar sau Horațiu Ionescu Cristea.

“E un traseu cu upgrade față de cel clasic cu care eram obișnuiți în ultimii ani, iar ultimul kilometru nu ne avantajează, dar e o competiție care ne place și faptul că sunt atâtea nume mari la start mă motivează să îmi depășesc limitele. Sunt convins că va fi o cursă care va fi pe placul spectatorilor”, a spus pilotul de la Canova Racing.

Un alt punct de interes îl reprezintă revenirea juniorului campion din 2025, Nicolas Benea, care atacă noul sezon cu un material de concurs complet nou, Seat Cupra TCR, într-una dintre cele mai competitive grupe ale campionatului după ce anul trecut a devenit campion național atât la juniori, cât și la clasa sa. Din cauza examenelor școlare, Nicolas a absentat de la prima cursă a sezonului, de pe Transalpina.

Marele Premiu al Brașovului va începe sâmbătă dimineață, de la ora 09:00, cu primele antrenamente cronometrate, în timp ce manșele de concurs sunt programate pentru duminică de la ora 14:30.