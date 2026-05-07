Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”

BMW România scrie că noul Seria 7 Sedan va putea fi comandat începând cu 28 mai.

Față de versiunea de anul trecut, noul Seria 7 vine cu un design mai curat. În același timp, limuzina păstrează proporțiile masive și rămâne un competitor stabil pentru clasa S de la Mercedes.

Gama va include motorizări pe benzină, diesel, plug-in hybrid și versiuni electrice. Un Seria 7 (BMW 740 xDrive) 4x4 cu 400 de cai putere accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,1 secunde.

Noul Seria 7 a primit sistemul ”BMW Panoramic Vision”, întins pe lățimea parbrizului: un ecran central generos și un display separat pentru pasagerul din față.

Pentru pasagerii din spate, BMW păstrează una dintre cele mai spectaculoase dotări: sistemul ”BMW Theatre Screen”: un ecran de aproximativ 31 de inch cu rezoluție 8K.

Alături de sistemul audio premium și funcțiile de confort, Seria 7 rămâne mai degrabă o limuzină pentru cei care vor să fie transportați

În postarea de prezentare, de pe paginile oficiale BMW de pe rețelele social media, fanii și-au arătat simpatia în privința noului model Seria 7.

Ce scrie BMW Blog despre noul model

”Precedentul BMW Seria 7 nu puteai să-l placi cu ușurință. Cel puțin nu din punct de vedere estetic. Partea frontală era agresivă în sensul greșit: unghiuri ascuțite care se luptau între ele, faruri împărțite care nu știau dacă vor să fie atracția principală sau doar un element de susținere, și o grilă enormă, dar cumva totuși ușor de uitat. Supradimensionată fără să fie impunătoare. Îndrăzneață fără să fie coerentă. Spatele spunea aceeași poveste, prea multe muchii, prea multe separări, prea multe elemente de design care păreau împrumutate de la mașini diferite și asamblate în grabă. Un joc de Lego, cum ar spune unii.

Facelift-ul (n.r. noul model din 2026) schimbă asta. Nu complet, nu în fiecare zonă, dar suficient cât să transforme BMW Seria 7 într-o mașină arătoasă”, a scris Horațiu Boeriu pentru bmwblog.com.