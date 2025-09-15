La doar 25 de ani, sportivul suedez a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de la Tokyo, stabilind un nou record mondial, al 14-lea din carieră.



După ce a trecut de ștacheta așezată la 6.30 de metri, Duplantis a celebrat victoria într-un stil deja devenit marcă înregistrată.



Un sărut de aur

De fiecare dată când stabilește o nouă performanță, Duplantis are o reacție spontană: fuge în brațele iubitei sale, modelul Desire Inglander. Așa s-a întâmplat și de această dată, pe stadionul din Tokyo, când, sub blițurile aparatelor de fotografiat, cei doi s-au sărutat pasional.



Desire, în vârstă de 24 de ani, este de patru ani alături de "Mondo", pe care îl însoțește la fiecare competiție. Prezența sa pe margine pare să fie un adevărat talisman norocos pentru Duplantis.