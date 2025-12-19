VIDEO EXCLUSIV Internațional român, Ștefan Grasu explică de ce a ales să practice baschet, și nu atletismul în care au strălucit părinții săi

Internațional rom&acirc;n, Ștefan Grasu explică de ce a ales să practice baschet, și nu atletismul &icirc;n care au strălucit părinții săi Baschet
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Poveștile Sport.ro cu Ștefan Grasu, campion național atât la aruncări, în perioada junioratului, cât și la baschet, ca senior.

TAGS:
baschetNicoleta GrasuCostel GrasuStefan Grasu
Din articol

Costel și Nicoleta Grasu s-ar fi așteptat ca fiul lor, Ștefan, crescut pe stadioane și pus, în mod natural, să încerce fiecare din probele atletismului, să le calce pe urme.

Traiectoria a fost confirmată de Ștefan Grasu doar până la un anumit punct al tinereții, în care, deși avea confirmări de valoare - ieșind campion național la aruncări - a ajuns să se plictisească de „sportul-mamă” pe care însă nu regretă deloc că l-a practicat.

Ștefan Grasu: „Aveam deja 1,85 metri la nouă ani. Eram mult mai mare decât orice alt copil de vârsta mea.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Ștefan Grasu a dezvăluit maniera naturală în care a început să facă sport, din primii ani ai copilăriei.

„Mereu am fost în lumea sportului, de când m-am născut. Chiar nevrând, am fost cu ei peste tot și am văzut ce înseamnă competiții.

Toată ziua eram pe teren, pe stadion, făceam fiecare probă, alergam foarte mult. Era o atmosferă naturală și mi-a venit de la sine să fac și eu sport.

Știu că am făcut toate probele. Eu aveam deja 1,85 metri la nouă ani. Eram mult mai mare decât orice alt copil de vârsta mea,” rememorează Ștefan Grasu.

„Dacă nu ai o bază în atletism, e greu să înveți lucrurile tehnice, specifice unui sport.”

„Pentru a ajunge baschetbalist, am făcut atletism. Atletismul este sportul-mamă al tuturor sporturilor. Dacă nu ai o bază în atletism, e foarte greu să înveți lucrurile tehnice specifice unui sport.

Am fost campion național la aruncări, doar că mă plictisise foarte tare sportul ăsta. Cred că ai mei asta și-ar fi dorit de la mine, deși cred că le place mai mult baschetul, acum. Părinții sunt cei mai mari fani ai mei,” adaugă baschetbalistul român, mulțumit de interesul afișat de părinții săi.

„Nu am vrut să fac atletism, pentru că simțeam și o presiune, că trebuie să fac asta.”

„Nu am vrut să fac atletism, pentru că simțeam și o presiune, că trebuie să fac asta. Nu m-a atras pentru că nu aveam competiții multe. Antrenamentele erau repetitive, nu era competitivitate. Eram doar eu cu mine. La vârsta aia, nu îți venea natural să te bați tu cu tine. Plus că nu făceam parte dintr-un colectiv.

Fără baschet, nu aș fi avut prietenii cum am acum, nici dezvoltarea de comunicare. A fost un început foarte bun, în atletism, mi-am format o bază în cariera de sportiv,” a completat Ștefan Grasu, la Poveștile Sport.ro.

„Părinții nu stau împreună la meciurile mele.”

În exclusivitate pentru Sport.ro, Ștefan Grasu a precizat că beneficiază de susținerea necondiționată a părinților săi, în timpul meciurilor de baschet, dezvăluind însă că aceștia nu stau împreună, în tribune.

„Îmi place când vin la meciuri. Ei niciodată nu stau împreună. Nu există ca mama să stea lângă tata. Tatălui meu îi place să observe mai mult jocul, știe când se întâmplă un fault tactic.

Mama e mult mai impulsivă, vede o chestie și strigă. Tata e mult mai calm, vede că îmi curge sânge pe față, dar știe că sunt bine. Asta e diferența dintre ei doi,” s-a pronunțat Ștefan Grasu, la Poveștile Sport.ro.

Costel și Nicoleta Grasu, repere ale performanței, în atletismul românesc

Nicoleta Grasu, mama lui Ștefan, e în prezent antrenoarea lui Rareș Toader, unul dintre cei mai valoroși aruncători de greutate din lume. Nicoleta e multiplă medaliată la Mondiale și la Europene la aruncarea discului și a participat la ȘASE ediții ale Jocurilor Olimpice. Prima dată la Barcelona în 1992, ultima dată la Londra, în 2012.

Portdrapel al României la JO din Barcelona, Costel Grasu s-a clasat la ediția spaniolă pe locul la aruncarea discului. Costel Grasu, tatăl lui Ștefan, a fost în anii 90 unul dintre cei mai valoroși discoboli ai lumii. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
ULTIMELE STIRI
Ioan Andone nu s-a ferit! Cum vede transferul lui George Pușcaș la Dinamo
Ioan Andone nu s-a ferit! Cum vede transferul lui George Pușcaș la Dinamo
&Icirc;n Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști &icirc;n lot
În Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști în lot
Erik Lincar a semnat: &rdquo;Pe drumul cel bun&rdquo;
Erik Lincar a semnat: ”Pe drumul cel bun”
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că &bdquo;Briliantul&rdquo; revine pe banca tehnică &icirc;ntr-un trio de vis cu Prandelli
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că „Briliantul” revine pe banca tehnică într-un trio de vis cu Prandelli
(P) Tottenham &ndash; Liverpool: Spurs &icirc;n derivă, Liverpool &icirc;n revenire de formă
(P) Tottenham – Liverpool: Spurs în derivă, Liverpool în revenire de formă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a Rom&acirc;niei!

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League &icirc;n minutul 90+15... două goluri &icirc;n prelungiri le-au pus capac oltenilor

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

&rdquo;Azi au &icirc;ntrecut măsura!&rdquo; Gică Craioveanu a răbufnit &icirc;n direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

”Azi au întrecut măsura!” Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

Ce transfer la FCSB! &rdquo;Este o lovitură&rdquo;

Ce transfer la FCSB! ”Este o lovitură”

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: &rdquo;Termen nelimitat&rdquo;

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: ”Termen nelimitat”



Recomandarile redactiei
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că &bdquo;Briliantul&rdquo; revine pe banca tehnică &icirc;ntr-un trio de vis cu Prandelli
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că „Briliantul” revine pe banca tehnică într-un trio de vis cu Prandelli
&Icirc;n Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști &icirc;n lot
În Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști în lot
Erik Lincar a semnat: &rdquo;Pe drumul cel bun&rdquo;
Erik Lincar a semnat: ”Pe drumul cel bun”
Dinamo n-a mai stat pe g&acirc;nduri și l-a transferat: &rdquo;&Icirc;l luăm&rdquo;
Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu &icirc;n Supercupa Italiei
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu în Supercupa Italiei
Alte subiecte de interes
Starul francez al lui Real Madrid se &icirc;ntoarce &icirc;n America!
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
Pe ce loc a &icirc;ncheiat campionul european Rareș Toader concursul la aruncarea greutății de la Mondialele de la Tokyo
Pe ce loc a încheiat campionul european Rareș Toader concursul la aruncarea greutății de la Mondialele de la Tokyo
Ștefan Grasu a numit cei mai buni trei baschetbaliști din istorie! Pe ce loc l-a pus pe Michael Jordan
Ștefan Grasu a numit cei mai buni trei baschetbaliști din istorie! Pe ce loc l-a pus pe Michael Jordan
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!