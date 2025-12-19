Costel și Nicoleta Grasu s-ar fi așteptat ca fiul lor, Ștefan, crescut pe stadioane și pus, în mod natural, să încerce fiecare din probele atletismului, să le calce pe urme.

Traiectoria a fost confirmată de Ștefan Grasu doar până la un anumit punct al tinereții, în care, deși avea confirmări de valoare - ieșind campion național la aruncări - a ajuns să se plictisească de „sportul-mamă” pe care însă nu regretă deloc că l-a practicat.

Ștefan Grasu: „Aveam deja 1,85 metri la nouă ani. Eram mult mai mare decât orice alt copil de vârsta mea.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Ștefan Grasu a dezvăluit maniera naturală în care a început să facă sport, din primii ani ai copilăriei.

„Mereu am fost în lumea sportului, de când m-am născut. Chiar nevrând, am fost cu ei peste tot și am văzut ce înseamnă competiții.

Toată ziua eram pe teren, pe stadion, făceam fiecare probă, alergam foarte mult. Era o atmosferă naturală și mi-a venit de la sine să fac și eu sport.

Știu că am făcut toate probele. Eu aveam deja 1,85 metri la nouă ani. Eram mult mai mare decât orice alt copil de vârsta mea,” rememorează Ștefan Grasu.

„Dacă nu ai o bază în atletism, e greu să înveți lucrurile tehnice, specifice unui sport.”

„Pentru a ajunge baschetbalist, am făcut atletism. Atletismul este sportul-mamă al tuturor sporturilor. Dacă nu ai o bază în atletism, e foarte greu să înveți lucrurile tehnice specifice unui sport.

Am fost campion național la aruncări, doar că mă plictisise foarte tare sportul ăsta. Cred că ai mei asta și-ar fi dorit de la mine, deși cred că le place mai mult baschetul, acum. Părinții sunt cei mai mari fani ai mei,” adaugă baschetbalistul român, mulțumit de interesul afișat de părinții săi.