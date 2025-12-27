Rareș Toader, campion european la aruncarea greutății

Rareș Toader (28 de ani), campionul european al României la aruncarea greutății în 2025, în sală, reprezintă un exemplu în care prin dedicare se poate scrie istorie. Sport.ro vă prezintă cum arată o zi din viața primului bărbat care a adus o medalie de aur țării noastre, într-o competiție majoră de atletism, după o pauză de 52 de ani. O zi din viața campionului Rareș Toader Elevul antrenat de Nicoleta Grasu este un munte de om, dar și un munte de disciplină. Încă de când își face rucsacul și pornește către Sala de Atletism „Ioan Soter”, Rareș este concentrat, știind că îl așteaptă o nouă zi în care trebuie să dea totul pentru a fi cel mai bun.



Miza pentru care se luptă nu îi șterge însă zâmbetul de pe buze. Sportivul legitimat de CS Dinamo este binedispus, deoarece face totul din pasiune. Cum altfel ar putea să se antreneze intens de două ori pe zi de luni până sâmbătă, iar singura sa zi de odihnă să fie duminica?



Ca orice sportiv de performanță, Rareș face o încălzire serioasă înainte să înceapă antrenamentul propriu-zis. Are nevoie ca fiecare grupă musculară să fie pregătită pentru a da randamentul scontat la aruncarea greutății. Disciplina sa nu este doar despre forța din brațe, așa cum poate părea de la televizor. Elevul Nicoletei Grasu a explicat că forța de împingere din picioare este cea mai importantă pentru a avea succes la aruncarea greutății.



Cu excepția zilei de duminică, viața lui Rareș Toader este plină de sport. Face două antrenamente, începute de la orele 10:30 și 17:30, iar după fiecare moment al pregătirii este foarte atent la recuperare. În ciuda sacrificiului impus de un astfel de efort, Rareș transmite bucurie de fiecare dată când vorbește de munca sa. Rareș Toader: „Odina zilnică o fac doar duminica” Cum decurge o zi din viața ta atunci când te antrenezi? Ce program de antrenament ai?

O zi de antrenament din viața mea este compusă din două antrenamente pe zi, respectiv dimineață la ora 10:30 și după amiază la ora 17:00. În intervalul dintre cele două antrenamente are loc refacerea și odihna pentru cel de-al doilea antrenament. În ce constă mai exact?

Mai exact, refacerea dacă am nevoie de kinetoterapie sau antrenamente pentru a mă reface. După care contează alimentația și medicamentația necesare pentru a susține efortul. Mă trezesc, fac primul antrenament, mă pregătesc de al doilea antrenament. Vin la antrenament, termin antrenamentul, mă duc la masă. După aceea iar urmează refacerea în funcție de ziua respectivă. Poate am masaj, poate am o saună și așa mai departe. Ai zile libere în programul tău sau te antrenezi zilnic?

Odina zilnică o fac doar duminica. Duminica poate fi dedicată, fără antrenament, doar pentru recuperare.



Consumă zilnic între 7.000 și 10.000 de calorii

Pentru a avea forța necesară pentru a performa, Rareș Toader trebuie să fie disciplinat și în privința alimentației, nu doar a efortului. Campionul european a spus că are un program de patru mese pe zi, la care adaugă două gustări. În total, ajunge să consume zilnic între 7.000 și 10.000 de calorii. Un bărbat obișnuit are nevoie de circa 2.000 de calorii, iar o femeie de 1.500. Cât de mult contează pentru tine respectarea unui plan de mese?

Este foarte important pentru că trebuie să mă mențin la un nivel caloric foarte ridicat undeva între 7.000 și 10.000 de calorii pe zi. Cam acesta este idealul. Atunci am nevoie să mănânc cam de patru ori pe zi. Mai ai incluse și gustări?

Am patru mese principale și eventual o gustare sau două între. Depinde de antrenamentul în ziua respectivă. Ne poți spune ce alimente preferi?

Cel mai mult îmi place carnea de vită. Este alimentul de bază. Este și mâncarea mea preferată, steak-ul de vită. Mă ajută și pentru recuperare, și pentru forță. Rareș Toader: „Apogeul se atinge cam între 28 și 33 de ani” Ambiția îl caracterizează pe Rareș Toader. Devenit campion european la 28 de ani, atletul legitimat la CS Dinamo țintește către un nou succes la Campionatele Europene de Atletism din 2026, de la Birmingham. O medalie la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 reprezintă marele său vis. Rareș se simte optimist cu privire la șansele sale de reușită. Și are toate motivele să o facă, dat fiind faptul că vârful de formă la aruncarea greutății este atins între 28 și 33 de ani. Cu alte cuvinte, atletul originar din Râmnicu Vâlcea se află, teoretic, la începutul perioadei sale de glorie. La ce vârstă atinge un sportiv vârful maxim de formă la aruncarea greutății?

Apogeul se atinge cam între 28 și 33 de ani. Aici ar fi maximum pentru un aruncător, dar se poate extinde și în funcție de viața fiecăruia, extrasportivă. Care sunt grupele musculare pe care le antrenezi în mod deosebit pentru a avea rezultate la aruncarea greutății?

În principiu, noi ne bazăm foarte mult pe picioare, pe partea de jos. Cu toate că ar putea să pară că un aruncător își face treaba din braț, dar toată forța vine din picioare. Deci partea de jos primează pentru un aruncător de greutate.



O relație specială cu antrenoarea Nicoleta Grasu Rareș Toader a mai fost pregătit în trecut de regretații Gheorghe Gușet, multiplu campion național, și de Dan Serafim, antrenorul legendarei Lia Manoliu. Rareș a avut multe de învățat de la foștii săi profesori, însă în spatele succesului său recent stă munca depusă alături de antrenoarea Nicoleta Grasu, o legendă a sportului românesc la aruncarea discului. Cei doi sunt legați de o relație specială, ca o mamă și un fiu. Povestește-ne puțin despre relația pe care o ai cu doamna Nicoleta Grasu. Ai spus că îți este ca o mamă. De unde a început totul?

Totul a început de la Clubul Sportiv Dinamo. Bine, să ne întoarcem în urmă cu 12-13 ani, când încă mai activa în sport. Țin minte că ne-am întâlnit într-un cantonament de pregătire în Snagov. Ea încă mai arunca discul, iar eu abia mă apucasem de aruncarea greutății. Așa a avut loc primul impact. Bineînțeles că fiind o legendă a aruncărilor am fost impresionat de rezultatele și performanțele ei. Mai târziu, peste ani, am ajuns să lucrăm împreună, fiind la același club, la Clubul Sportiv Dinamo. De aici a plecat și colaborarea noastră. Tu ai venit către dumneaei să te antreneze sau a fost ceva reciproc?

Amândoi. A fost o chimie din start. A stabilit recordul național la Campionatul European Succesul de la Campionatele Europene din 2025 a reprezentat pentru Rareș Toader și stabilirea recordului național la aruncarea greutății în sală (21,27 de metri). El deținea anterior în țara noastră și recordul pentru aruncarea greutății în aer liber (21,29 de metri, Brno, 2021), dar și bornele maxime ca junior. Deții recordul național la aruncarea greutății în sală și în aer liber. Ai cucerit aurul european în 2025, în sală. Până unde poți ajunge și ce obiective ai?

Obiectivele acum pe termen scurt și mediu sunt Campionatele Europene din anul viitor, 2026, la Birmingham și Campionatele Mondiale indoor din luna martie 2026, din Polonia. Pe termen lung, bineînțeles că sunt Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, unde sper să obțin rezultatul carierei. 23,56 de metri reprezintă recordul mondial la aruncarea greutății, în sală, stabilit de americanul Ryan Crouser pe 27 mai 2023.

de metri reprezintă recordul mondial la aruncarea greutății, în sală, stabilit de americanul Ryan Crouser pe 27 mai 2023. 23,37 metri este recordul în aer liber, deținut tot de Crouser și înregistrat pe 18 iunie 2021.

Ai obiectiv să câștigi și o medalie?

Da, exact! Țintesc către o medalie.



Pasiunile lui Rareș Toader în afara sportului Dincolo de atletul Rareș Toader, care a adus mândrie României și promite în continuare rezultate de excepție, cel mai bun aruncător al greutății din istoria țării noastre are pasiunile sale în timpul liber ca orice om obișnuit. Ascultă muzică rock și hip-hop, se uită la filme de acțiune și își petrece timpul alături de cei dragi. Rareș și-ar dori ca fanii sportului din România să știe despre el că fără o minte echilibrată nu ar fi reușit să fie sportivul de astăzi. Idolii săi îi reflectă cel mai bine valorile: Kobe Bryant, Mike Tyson, Roger Federer, Cristiano Ronaldo și Joe Kovacs (campion mondial la aruncarea greutății în 2015 și 2019). Să discutăm și despre omul Rareș Toader! Când nu te antrenezi ce îți place să faci?

Îmi place să mă plimb, să ascult muzică și să petrec timp cu cei dragi. Îmi place să ies la un film, să socializez în principiu. Ce genuri muzicale și ce filme îți plac?

Ascult muzică rock și hip-hop. Mă pasionează filmele de acțiune, spionaj. Te-ai vedea în viața ta ca un personaj dintr-un film preferat?

M-aș gândi la The Rock. Care sunt idolii tăi din sport?

Au fost foarte mulți. Mi-a plăcut Kobe Bryant, mai ales Mamba Mentality pentru cine știe. Mike Tyson m-a inspirat, Roger Federer. Și din fotbal mi-a plăcut Cristiano Ronaldo, mentalitatea lui. În principiu, cam disciplina a stat la baza tuturor idolilor mei. Iar din atletism Joe Kovacs, aruncător de bilă și campion mondial. Ce ți-ai dori să știe fanii sportului din România despre tine?

Că în spatele unei forțe extraordinare stă o minte echilibrată. Cu cât sunt mai dur în antrenamente, ridicând tone și sute de kilograme, și aruncând greutăți, cu atât mai mult trebuie să ai o minte echilibrată în viața de zi cu zi. Trebuie să fii calm și cred că asta îți dă și rezultate. Rareș Toader, printre campionii ignorați de statul român În ciuda performanței istorice pe care a realizat-o, statul român nu i-a acordat lui Rareș Toader premiul financiar pe care l-ar fi meritat atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere legal. Rareș se află într-o situație asemănătoare cu toți sportivii care au adus glorie României în 2025, iar Guvernul le-a ignorat meritele. Campionul european și-a exprimat speranța ca autoritățile să remedieze cât mai rapid cu putință nedreptatea creată. „În aceeași situație sunt și ceilalți colegi ai mei de la celelalte sporturi, care au obținut medalii europene și mondiale. Iar, în cazul meu, consider că să nu fii remunerat pentru un aur la atletism la seniori, după o pauză de 52 de ani, este o dezamăgire pentru mine. Vreau să spun că nu face bine imaginii țării în special, pentru că valorile României nu sunt răsplătite. Să sperăm că autoritățile vor lua măsuri cât mai rapide și că se vor găsi soluții de la Guvern ca să ne primim cât mai repede premierea”, a transmis Rareș Toader în exclusivitate pentru Sport.ro.



Nicoleta Grasu, antrenoarea din spatele campionului Rareș Toader O zi din viața lui Rareș Toader nu se poate desfășura fără Nicoleta Grasu, antrenoarea campionului european la aruncarea greutății. Mama din sport a campionului a acordat, de asemenea, un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro, în care a discutat despre elevul ei. A expus calitățile care îl ajută pe Rareș să facă performanță și aspirațiile pe care le au împreună. Când v-ați dat seama de potențialul lui Rareș?

Dintotdeauna l-am văzut că are potențial. Eu l-am urmărit și îl urmăream și când eram antrenoare la alți copii. Am avut amândoi ideea să colaborăm împreună. Potențialul lui maxim încă nu a fost atins. Anul acesta a știut să concureze cu cei mai buni. Și-a arătat valoarea lui la competiția cea mai importantă a anului. Potențial cred că mai are, nu și l-a atins, și îl aștept să obțină o nouă performanță tot la o competiție de nivel european sau mondial. Este doar începutul aurul la Campionatul European din 2025?

Da, dacă este atent în ceea ce face și ascultă ceea ce îi spunem că să ajungă să se lupte cu cei mai buni sportivi, eu zic că mai are potențial. Care sunt calitățile lui principale care îl ajută să facă performanță?

Are destul de multe calități. În primul rând, este foarte disciplinat. În al doilea rând, are o viteză foarte bună și pune în practică ceea încercăm să vorbim la antrenament. La antrenamentele de aruncări e foarte atent pe ceea ce trebuie să lucreze și atunci, când i se spune un detaliu la care să lucrăm pe partea aceea, el este foarte atent pe mișcare și pe rezultatul pe care trebuie să îl dea. A avut de-a lungul anilor și un defect sau anumite minusuri pe care a trebuit să le corectați dumneavoastră?

Da, sunt, vă dați seama, dar nu numai eu și poate și antrenorii care l-au avut înainte au încercat să îl corecteze. Nu pot să spun că nu mai sunt lucruri de corectat. Orice sportiv are lipsurile lui, dar, când le pui cap la cap, ca la puzzle, se rezolvă și iese performanța pe care ți-o dorești.



Nicoleta Grasu: „E mai greu ca sportiv să faci performanță. Ca antrenor te ajută sportivul” Dacă ar fi să comparați cu perioada în care dumneavoastră erați în activitate, ce realizări vă aduceau mai multă satisfacție? Cele de antrenoare sau cele de sportivă?

E diferență între a fi sportiv de performanță și de a fi antrenor. Sunt două lucruri paralele. Ca sportiv îți dorești performanță, ca antrenor îți dorești ca sportivul să facă performanță, nu antrenorul. Să știți că e mai greu ca sportiv să faci performanță. Ca antrenor te ajută sportivul. Nicoleta Grasu (54 de ani) se numără, de asemenea, printre legendele sportului românesc. Multipla campioană națională la aruncarea discului a cucerit, printre altele, argintul la Campionatele Mondiale din 2001 (Edmonton, Canada) și la Campionatele Europene (Barcelona, 2010). Ce responsabilități are antrenorul din spatele unui campion?

Pe lângă motivare, există și planul de pregătire pe care i-l fac ca să ajungă în cea mai bună formă a lui la competițiile cele mai importante. Un antrenor trebuie să facă tot planul de pregătire, trebuie să urmărească fiecare etapă de pregătire. Nu este totul că vii la antrenament și dacă el se simte bine îi spui să lucreze asta. Eu trebuie să îl urmăresc cum evoluează de la săptămână la săptămână, de la lună la lună ca să poată să îmi iasă rezultatul cel mai bun la competiția pe care ne-o dorim. Dacă aș vrea să trag de el acum, nu știu dacă peste două sau trei luni este în formă. Trebuie urmărit gradat?

Da, trebuie urmărit gradat. Să îl monitorizez etapă cu etapă și atunci să ne iasă performanța unde ne dorim noi. Depinde de sănătate, de dorința lui, de problemele din viața personală. Dacă sunt probleme, atunci te dărâmă și nu poți să ajungi la performanța pe care o dorești. Nicoleta Grasu: „Ne dorim mai mult” Ce vă doriți să realizați alături de Rareș la anul, respectiv în anii următori?

Ca obiective pentru anul viitor, 2026, ne dorim mai mult. Când ajungi să faci un record național într-o competiție de campionat european și câștigi și medalia de aur, îți dorești ca să îmbunătățești acea performanță. Singura chestie este să fie bine el și să pot munci cu el. Simțiți că se poate?

El poate! Putem să ducem rezultatul mai sus. Acum trebuie legate toate cap la cap: odihna, locul de pregătire contează foarte mult, să ai tot ce îți trebuie ca să faci mare performanță. Vitaminizarea trebuie să fie foarte bună ca să se refacă organismul și să-l ajute și la antrenamente la refacere. Noi suntem o echipă în care suntem o mână de oameni, cam așa, și unde încercăm să le punem cap la cap ca Rareș să poată să facă performanță pe care ne-o dorim. Vrem să îmbunătățim recordul și dacă îmbunătățești recordul, poți să fii pe cele mai frumoase trepte ale sportului și ale podiumului. Deci considerați că este tangibilă și o medalie la Jocurile Olimpice?

Asta ne dorim și vă dați seama că ne punem în plan. Eu nu pot să promit. Performanța finală arată dacă este sau nu medalie. Și eu am participat la atâtea Olimpiade și nu a fost să fie nicio medalie. Știți cum e...poți să fii bine, dar până nu ajungi acolo și nu concurezi acolo nu poți să vorbești. Planul de pregătire se concentrează pe Los Angeles și ne dorim să fie o clasare cât mai bună și un rezultat cât mai mare.

68,80 de metri reprezintă recordul personal al Nicoletei Grasu la aruncarea discului, pe care l-a stabilit pe 7 august 1999, la Poiana Brașov.

de metri reprezintă recordul personal al Nicoletei Grasu la aruncarea discului, pe care l-a stabilit pe 7 august 1999, la Poiana Brașov. 76,80 de metri este recordul mondial stabilit de germana Gabriele Reinsch, la aruncarea discului, pe 9 iulie 1988, la Neubrandenburg (Germania).

