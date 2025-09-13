Atletul Rareş Toader a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea greutăţii de la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo.
Toader a fost pe locul 13 la general, primul sub ”linia” celor 12 calificaţi în ultimul act.
Ghinion pentru atletul nostru: primul sub ”linie”
Cea mai bună aruncare a atletului tricolor a măsurat 20.38 metri, cu care s-a clasat pe locul 13 la general, fiind primul sub ”linia” celor 12 calificaţi în finală.
Rareş Toader, campion european indoor cu 21.27 metri, a fost pe locul 7 în grupa A, din care doar primii doi s-au calificat în finală.
Reacția antrenoarei Nicoleta Grasu
”ATLETISM. Rareș Toader - locul 13 la Campionatul Mondial de la Tokio
Atletul dinamovist Rareș Toader (28 de ani) a deschis concursul pentru România la Mondialul de la Tokio. Cu o aruncare de 20,38 m, Rareș s-a clasat pe locul 13, primul sub linia calificaților în finală.
Elevul Nicoletei Grasu a avut același rezultat ca sportivul de pe locul 12, polonezul Konrad Bukowiecki, dar s-a luat în calcul departajarea cu cea mai bună a doua aruncare, unde polonezul a avut 20.28 m, iar Rareș 19.69 m.
Nicoleta Grasu a depus o contestație vizavi de aruncarea polonezului (care a atins pragul cercului de aruncări cu piciorul), dar nu i s-a luat în calcul.
”Nu e rău, dar nici mulțumiți nu suntem. Se putea finala”, a declarat Nicoleta Grasu”, a postat CS Dinamo București.
Delegația României, cu doar 9 sportivi la Tokyo
Delegaţia României include, în afară de Rareș Toader, alţi opt sportivi la CM de la Tokyo, care se desfăşoară între 13-21 septembrie:
Feminin:
Andrea Mikloş – 400 metri
Alina Rotaru Kottmann – săritura în lungime
Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt
Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului
Stella Rutto – 3.000 metri obstacole
Masculin:
Mihai Sorin Dringo – 400 metri
Alin Firfirică – aruncarea discului.
Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.