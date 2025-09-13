VIDEO Pe ce loc a încheiat campionul european Rareș Toader concursul la aruncarea greutății de la Mondialele de la Tokyo

Pe ce loc a încheiat campionul european Rareș Toader concursul la aruncarea greutății de la Mondialele de la Tokyo
Alexandru Hațieganu
Campionatul Mondial de atletism se desfășoară în perioada 13-21 septembrie în capitala Japoniei.

Atletul Rareş Toader a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea greutăţii de la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo.

Toader a fost pe locul 13 la general, primul sub ”linia” celor 12 calificaţi în ultimul act.

Ghinion pentru atletul nostru: primul sub ”linie”

Cea mai bună aruncare a atletului tricolor a măsurat 20.38 metri, cu care s-a clasat pe locul 13 la general, fiind primul sub ”linia” celor 12 calificaţi în finală. 

Rareş Toader, campion european indoor cu 21.27 metri, a fost pe locul 7 în grupa A, din care doar primii doi s-au calificat în finală.

Reacția antrenoarei Nicoleta Grasu

”ATLETISM. Rareș Toader - locul 13 la Campionatul Mondial de la Tokio

Atletul dinamovist Rareș Toader (28 de ani) a deschis concursul pentru România la Mondialul de la Tokio. Cu o aruncare de 20,38 m, Rareș s-a clasat pe locul 13, primul sub linia calificaților în finală.

Elevul Nicoletei Grasu a avut același rezultat ca sportivul de pe locul 12, polonezul Konrad Bukowiecki, dar s-a luat în calcul departajarea cu cea mai bună a doua aruncare, unde polonezul a avut 20.28 m, iar Rareș 19.69 m.

Nicoleta Grasu a depus o contestație vizavi de aruncarea polonezului (care a atins pragul cercului de aruncări cu piciorul), dar nu i s-a luat în calcul.

”Nu e rău, dar nici mulțumiți nu suntem. Se putea finala”, a declarat Nicoleta Grasu”, a postat CS Dinamo București.

Delegația României, cu doar 9 sportivi la Tokyo

Delegaţia României include, în afară de Rareș Toader, alţi opt sportivi la CM de la Tokyo, care se desfăşoară între 13-21 septembrie:

Feminin: 

Andrea Mikloş – 400 metri

Alina Rotaru Kottmann – săritura în lungime

Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt

Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului

Stella Rutto – 3.000 metri obstacole

Masculin: 

Mihai Sorin Dringo – 400 metri

Alin Firfirică – aruncarea discului.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.

Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
ACUM Lider nou &icirc;n Liga 2, totul se poate schimba după meciurile de azi! Fratele lui Horațiu Moldovan debutează &icirc;n poarta lui CS Dinamo
A picat transferul lui Screciu! Decizia luată de formația care &icirc;l avea &icirc;n vizor
Minunea continuă: promovata &icirc;n La Liga, ne&icirc;nvinsă și după deplasarea de la Sevilla! &Icirc;n lot e și un fotbalist rom&acirc;n
C&acirc;t ghinion pentru Real Madrid! &Icirc;ncă un titular s-a accidentat și va lipsi o perioadă lungă
Cea mai frumoasă voleibalistă rom&acirc;ncă a lăsat Ciprul pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: &rdquo;Era primul out!&rdquo;

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor &icirc;n cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică &icirc;n China! Suma pusă pe masă pentru antrenor

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Ordinul lui Gigi Becali, &icirc;ncălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

