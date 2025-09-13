Atletul Rareş Toader a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea greutăţii de la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo.

Toader a fost pe locul 13 la general, primul sub ”linia” celor 12 calificaţi în ultimul act.

Ghinion pentru atletul nostru: primul sub ”linie”



Cea mai bună aruncare a atletului tricolor a măsurat 20.38 metri, cu care s-a clasat pe locul 13 la general, fiind primul sub ”linia” celor 12 calificaţi în finală.

Rareş Toader, campion european indoor cu 21.27 metri, a fost pe locul 7 în grupa A, din care doar primii doi s-au calificat în finală.

