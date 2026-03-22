Atletul neozeelandez Tom Walsh a devenit campion mondial în sală la aruncarea greutăţii pentru a patra oară în carieră, duminică, în ultima zi a Mondialelor de la Torun (Polonia), informează AFP.

Tom Walsh, din nou campion mondial

Walsh s-a impus cu o aruncare de 21,82 m la a şasea încercare, obţinând la 34 de ani al patrulea titlu mondial indoor, la zece ani după primul său aur mondial (2016, 2018, 2025, 2026).

Românul Andrei Rareş Toader, campion european de sală în 2025, s-a clasat pe locul 12, cu 19,91 metri. Toader ocupase locul 7 la Mondialele indoor de anul trecut, de la Nanjing (China).

Agate de Sousa, aur la săritura în lungime

În întrecerea feminină, portugheza Agate de Sousa a cucerit medalia de aur la săritura în lungime, cu 6,92 m din a cincea încercare. Italianca Larissa Iapichino a obţinut medalia de argint, cu 6,87 metri, iar bronzul i-a revenit columbiencei Natalia Linares, cu 6,80 metri.

Românca Ramona Elena Verman s-a clasat pe locul al şaselea, cu 6,72 metri, iar Alina Rotaru-Kottmann a încheiat pe locul 11, cu 6,45 metri.

Agerpres